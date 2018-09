Leteszteltük a világ egyik legjobb táblagépét

A tabletek iránti kereslet az elmúlt néhány évben brutálisan visszaesett, de még mindig vannak cégek, amelyek látnak fantáziát e termékcsaládban. Közéjük tartozik a Samsung is, amely a közelmúltban egy rendkívül sokoldalúnak és ígéretesnek tűnő modellel lépett színre. A Galaxy Tab S4-et megkaptuk egy rövid időre, és utána nem is akartuk visszaadni.

Munkára, tanulásra és szórakozásra

A tervezés során elsődleges cél volt, hogy egy olyan modellt tegyenek le az asztalra, amely nemcsak szórakozásra, hanem munkavégzésre is alkalmas. Azaz egy olyan ultramobil eszköz megtervezése volt a cél, amely akár egy számítógép kiváltására is alkalmas. Ennek érdekében a hagyományos, telefonokról is ismert androidos (Android 8.1 Oreo fut rajta) nézet mellett használható az úgynevezett DeX módban is. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy hagyományos számítógépes kezelőfelület, ennek köszönhetően az egyes funkciók, szolgáltatások és szoftverek sokkal gyorsabban, kényelmesebben elérhetőek.

A Samsung DeX üzemmódnál az appok beleértve a Microsoft Office csomagot is (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs alkalmazás stb.), több, a számítógépeken megszokott stílusú ablakban nyithatók meg és méretezhetők át az igényeknek megfelelően. A tartalmak könnyen áthúzhatók egyik alkalmazásból a másikba, és működnek a billentyűzetes gyors parancsok is.

Remek kezelés

Merthogy az érintésérzékeny kijelző mellett a termékhez opcionálisan beszerezhető az a Book Cover Keypad nevű billentyűzet, amelybe nagyon kényelmesen beleállítható a táblagép, és ami rendelkezik töltőcsatlakozóval is. E kiegészítő klaviatúra használata nagyon kényelmes, gyorsan és hiba nélkül lehet gépelni, az egér kiváltására pedig ott az érintőképernyő, amin a Tab S4 mellé járó speciális tollal is lehet ügyködni. Ezzel az S Pen névre hallgató eszközzel ugyanis sokkal pontosabban lehet rábökni a kijelző kívánt részére, mintha valaki az ujjával próbálkozna. De ha valakinek az jobban kézre áll, akkor bármilyen Android kompatibilis billentyűzet vagy egér csatlakoztatható a készülékhez.

Még arra is mód nyílik, hogy a HDMI csatlakozón keresztül egy külső monitort dugjunk a tabletre. Ilyenkor használható a táblagépen látható Android felhasználói felületet, a Samsung DeX módot pedig a nagyobb képernyőn. De úgy is dönthet a felhasználó, hogy a monitort nézi, a táblagépet pedig érintőpadként, digitalizálóként vagy érintőbillentyűzetként veti be. A már említett S Pen egyébként nem egy szimpla mutatópálca, hiszen 4096 féle nyomáserősség megkülönböztetésére alkalmas, aminek hála akár profi tervek, vázlatok képzőművészeti alkotások vagy jegyzetek is létrehozhatóak a segítségével.

Bika teljesítmény

Szóval a termék tényleg borzasztóan sokoldalú, egy csomó mindenre lehet használni, és ehhez a kellő teljesítmény sem hiányzik.

8 magos Qualcomm Snapdragon 835 processzora (4 db. 2,35 Ghz Kryo és 4 db. 1,9 Ghz Kryo maggal), 4 GB RAM-mal és az Adreno 540 grafikus vezérlővel kellő erőt biztosít még a legdurvább grafikájú játékok, a legizzasztóbb videó- és képszerkesztő programok használatához is, és természetesen a nagy felbontású filmek sem okoznak neki problémát.

A teljesítmény mérésére szolgáló AnTuTu szoftvernél 201 461 pontot szerzett, ami kategóriájában a legjobbak közé emeli.

A napra lehet nézni

Nincs mit finomkodni, a 10,5 hüvelykes, 8 bites, 16 millió színárnyalat visszaadását szavatoló, saját gyártású Super AMOLED kijelző egyszerűen lélegzetelállító. A technológiából fakadóan a tökéletes, 0 nit fényerejű mélyfekete, és ezáltal a végtelen kontrasztarány megjelenítése megoldott. A tónusok élénkek, erőteljesek, valósághűek, nincs az az érzés, mint az LCD paneleknél, hogy egy vékony fátyolszerűség van a néző és a kijelző között.

A fényerővel nincs gond, még napfényben is tökéletesen látható minden, a betekintési szög hibátlan. A felbontása 2560 x 1600 képpont, 16:10 képarány mellett, ami 287 ppi pixelsűrűséget jelent, ez pedig a tabletek szegmensében kiemelkedőnek számít! A modell támogatja a nagy dinamikatartományú, úgynevezett HDR tartalmak megjelenítését, amelyek pokolian jól néznek ki ezen a képernyőn. Csak a kíváncsiság kedvéért mellétettük azt a notebookot, amit filmezésre szoktunk használni, de azt, illetve annak LED LCD képernyőjét sírva küldte haza.

Kamerák, akkumulátor, hangrendszer

Előlapi kamerája 8, a hátlapi pedig 13 megapixeles, a képpontok tehát nem hiányoznak, mint ahogyan hátulról a képstabilizátor, illetve a vaku sem. Viszont fotózni, videózni a méretéből fakadóan nem valami nagy élmény vele, a kép minősége ugyanis rendben van, de egész egyszerűen túl nagy a masina, túl kényelmetlen fogni.

7300 mAh akkumulátora elegendő kraftot biztosít, hiszen közepes fényerő mellett olyan 12-13 órányi netezgetést, és 19 órányi filmezést tudtunk belőle kicsikarni. Type-C USB portján keresztül 3,5 órára van szüksége a telepek teletöltéséhez, ami teljesen elfogadható időtartamnak számít.

A tabletek sosem a briliáns megszólalásukról voltak híresek, és e téren a Tab S4 sem váltja meg a világot. A neves audio specialista, AKG által fejlesztett és gyártott, beépített sztereó hangrendszer nem rossz, tisztán szól, viszont a mély hangok gyakorlatilag érzékelhetetlenek, és ebből fakadóan a dinamika, az élet is hiányzik.

A megszólalás így tehát egy kicsit steril, vékony, de hát ilyen vékony, 7,1 mm-es készülékház esetén sajnos erre számítani is lehetett.

Értékelés

A Samsung mindent beletett a Tab S4 -be amire képes, hogy megmutassa, mit tud kihozni egy tabletből. És ez látszik is a végeredményen, mert egy szuper masinát sikerült letenni az asztalra. A teljesítmény hatalmas, a kamerák rendben vannak, épp úgy, mint az akkumulátor és a hangrendszer, a képernyő pedig fenomenális. Emellett a termék kifejezetten sokoldalú, tényleg használható játékra, filmezésre és munkára is. Az első pillanattól az utolsóig imádtuk ezt a kütyüt, és tényleg bátran ajánljuk mindenkinek.

