Ezt tudja majd a OnePlus 6T

Előkerültek az új zászlóshajói specifikációi, és lehet, hogy megvan a vételára is.

A várakozások szerint a OnePlus 6T október 17-én mutatkozik be hivatalosan, és a gyártó már azt is megerősítette, hogy kijelzőbe ágyazott ujjlenyomat-olvasót kap az új okostelefon.

Természetesen rengeteg a szivárgás az újdonságról, egy kereskedő oldalán is felbukkant már a modell. Ezt többen hamisnak ítélték azóta, tehát kár lenne biztosra vagy véglegesre venni az ott közölt specifikációkat.

Túl nagyot azonban nem tévedhet a lista, elvégre a többi szivárgás is nagyjából hasonló adatokat említ újra és újra.

Úgy tűnik, hogy 6,4 hüvelykes kijelzőre, 2340 x 1080-as felbontásra számíthatunk. Az előlapi kamera 25 megapixeles lehet, míg a hátlapi 20 és 12 megapixeles. A harmadik egy ToF 3D-szenzor lesz, ami az éjszakai fotózást is segítheti.

A Snapdragon 845-ös chip és a 6/8 GB RAM is szinte biztosnak tűnik, illetve az is, hogy 64/128/256 GB-os tárhelyek közül lehet majd választani, értelemszerűen már Android 9 Pie rendszerrel. Az alapverzió árát a legutóbbi pletykák 569 dollárra lőtték be.