Méltányosabb lesz a Telekom fizetési felszólítási gyakorlata

Hatósági közbenjárásra csökkennek az adósok terhei.

Novembertől módosítja általános szerződési feltételeit a Magyar Telekom, és – a média- és hírközlési biztos javaslataival összhangban – enyhíteni fogja az előfizetők fizetési felszólításokkal összefüggő terheit. A szolgáltató számlalevelekben értesíti ügyfeleit szeptemberben folyamatosan arról, hogy ezentúl az SMS-ben küldött első fizetési felszólítás díjmentessé válik. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hasonlóan előremutató, az előfizetőkkel együttműködő, méltányos megoldásokat vár a piac többi szereplőjétől is.

A telefon-, internet-, illetve kábeltévé-előfizetéseket kínáló hírközlési szolgáltatók gyakorlata nagyon eltérő abban, hogy a fizetési késedelembe esett előfizetőiknek – levélben, SMS-ben vagy e-mailben – kiküldött, akár többszöri felszólítás díját hogyan és milyen mértékben állapítják meg. Van szolgáltató, amely a felszólításért díjat számít fel – ami hozzávetőleg bruttó 50 és 300 forint közötti összeg a piacon –, és azt az előfizetők következő havi számlájára terheli, mások az első felszólításért nem vagy csak alacsonyabb mértékű díjat számláznak.

Arra is akad példa, hogy az előfizető a közelgő fizetési határidőről ingyenes előzetes értesítést kap, vagy a szolgáltató akár meg is hosszabbítja a befizetési határidőt.

A Magyar Telekom általánosságban bruttó 750 forintos fizetési felszólítási „eljárási" díjat számít fel alkalmanként – ami méltánytalanul magas a piac többi szereplőjéhez viszonyítva –, és ezt már az első felszólítás esetében is kiszámlázza. Az általános szerződési feltételekből, illetve a honlapján található tájékoztatóból ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a késedelem hányadik napjától, milyen gyakorisággal küldhet felszólításokat, ahogy az sem, hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor a díj felszámítására, annak mellőzésére, illetve utólagos jóváírására.

Bár kifejezetten a kiküldött felszólítás díjáról jogszabály nem rendelkezik, van jogi lehetőség a kirívóan magas díjak vagy a méltánytalan díjszámítási gyakorlat megváltoztatására. Ha nem is jogsértő egy gyakorlat, azaz egy vizsgálat eredményeként a hírközlési hatóság nem kötelezheti az adott szolgáltatót gyakorlatának megváltoztatásra, de több fogyasztót érintő méltánytalanság, jelentős súlyú érdeksérelem esetén akkor is fordulhat bárki a média- és hírközlési biztoshoz mint az NMHH önálló hatáskörrel rendelkező intézményéhez.

A Magyar Telekom fizetési felszólítási gyakorlata miatt a biztosi hivatalhoz tavaly október óta több panasz érkezett, ezek a méltánytalanul magas díjat és a tájékoztatás módját kifogásolták.

A panaszok nyomán a biztos egyeztetést kezdeményezett, és javaslatokat fogalmazott meg a Telekomnak egy ügyfelei számára egységes, méltányos gyakorlat kialakítására. A biztos indítványozta, hogy a Telekom – más szolgáltatók gyakorlatához hasonlóan – tegye ingyenessé az első fizetési felszólítást, másrészt szorgalmazta, hogy a szolgáltató átláthatóbb módon tájékoztassa az előfizetőit annak érdekében, hogy a fizetési felszólítási gyakorlat és a lehetséges következmények kiszámíthatóbbá válhassanak.

A szolgáltató egy ezzel párhuzamosan az ügyészség által indított per nyomán végül vállalta, hogy a biztos javaslatai szerinti, méltányosabb díjszámítási gyakorlatot vezet be ősztől: az SMS-ben küldött első fizetési felszólításért november elejétől nem számít fel díjat, másrészt úgy módosítja az általános szerződési feltételeit, hogy azok átláthatóbbak és kiszámíthatóbbak legyenek. Ezekről a változásokról szeptemberben számlalevélben is értesíti előfizetőit.

Az előfizetőknek természetesen időben eleget kell tenniük fizetési kötelezettségeiknek, a szolgáltatóktól viszont elvárható, hogy megfelelő tájékoztatással együttműködjenek az előfizetőkkel ezek teljesítésében. Ehhez a szolgáltatók kötelesek világos, egyértelmű tájékoztatást nyújtani a fogyasztóknak általános szerződési feltételeikben, közleményeikben, illetve teljesíthető elvárásokat kell támasztaniuk.

Kifejezetten a felszólítási díj túlzott mértéke miatt indult már eljárás fogyasztóvédelmi szervezetek kezdeményezésére, panasz nyomán a Budapesti Békéltető Testületnél, illetve közérdekű ügyészi kereset alapján bíróságon is.

A szolgáltatóknak a kiküldött felszólításban minden esetben fel kell hívniuk az előfizető figyelmét a fizetés késedelmének, elmaradásának lehetséges következményeire: a szolgáltató az előfizetői szolgáltatást korlátozhatja, a szerződést felmondhatja, a késedelem miatt szerződésszegésbe eső előfizetőkkel szemben a követelést jogi úton érvényesítheti, akár behajtási vagy végrehajtási eljárást is kezdeményezhet.

Az NMHH bízik abban, hogy a Telekom által a méltányos díjszámítás érdekében bevezetett módosítások követendő példaként szolgálnak majd a piac többi szereplőjének is, akikkel szintén folyamatos a biztosi egyeztetés és a párbeszéd.

