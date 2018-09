Sokan még a pornóról is lemondtak az iPhone kedvéért

Érdekes fluktuációkat okozott a PornHub forgalmában az Apple sajtótájékoztatója.

A pornóoldalak nem igazán képesek klasszikus módszerekkel hirdetni magukat az interneten, éppen ezért is már jó ideje azt a taktikát vetik be, hogy statisztikákat közölnek a nagy közérdeklődésre számot tartó események alatti forgalmukról. A PornHub most újból előhúzta a kártyát: arra volt kíváncsi, hogy az Apple múlt heti termékbejelentései okoznak-e érdemi eltérést a látogatottsági statisztikáiban.

A PornHub nagy örömére nem okoztak csalódást az Apple-fanok: a sajtótájékoztató ideje alatt a megszokotthoz képest átlagosan 7 százalékkal csökkent az almás eszközökről érkező forgalma, de az iPhone XR bejelentése utáni csúcsponton a 11,5 százalékot is elérte a hiányzók aránya. A szokásoshoz képest egyébként a nem Apple-féle eszközöket használó látogatók száma is jobbára mínuszban volt a sajtóesemény ideje alatt, de számottevően kisebb mértékben.

További érdekesség, hogy a sajtótájékoztató befejeződése után az Apple termékeit használók megrohanták a pornóoldalt, hogy bepótolják a lemaradásukat.

