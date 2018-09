Élsportolók, youtuberek és újságírók írtották egymás a hadseregnél

Mintegy húsz résztvevővel, köztük élsportolókkal, influencerekkel, celebekkel, gamerekkel és a média képviselőivel, több mint három órán keresztül zajlott a virtuális küzdelem a Lenovo első, a Honvéd Esport Akadémián rendezett CS:GO bajnokságán.

Az egyre növekvő hazai esport közösség kiemelt támogatójaként a Lenovo Magyarország az exkluzív sajtótájékoztatóval egybekötött, az idén felavatott Lenovo Legion Honvéd Akadémián megszervezett CS:GO kupán a vállalat legújabb gaming gépeit, a Lenovo Legion Y530-as és az Y730-as modelleket mutatta be.

A sajtóesemény keretein belül rendezett megmérettetésen többek között olyan hazai hírességek vettek részt, mint a népszerű énekes és színész, Puskás Péter, az egyik legismertebb hazai youtuber, Szirmai Gergely, az olimpiai ezüst- és bronzérmes úszó, Cseh László és a kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, Imre Géza. A nem mindennapi eseményen a meghívottak több kategóriában versenyeztek egymással az egyedülálló, erre az alkalomra kialakított LegionArena pályán. Az első párharcokat követően, a kategóriák győztesei között tovább folytatódott a virtuális csata. A kiélezett párharcokból végül Kállai "Tishler" Mihály került ki győztesen, bezsebelve az abszolút első helyezést és az ezzel járó Lenovo Legion Y530-as laptopot.

A rendezvény apropóját az adta, hogy a hazai közönség előtt itt mutatkoztak be a márka legújabb gamer laptopjai, a Lenovo Legion Y530-as és az Y730-as modellek, amelyeket elsőként a CS:GO-bajnokság résztvevői tesztelhettek. Az újgenerációs gépek egyik különlegessége, hogy sokkal letisztultabb dizájnt kaptak, mint az elődjeik, ezzel együtt vékonyabbak és könnyebbek is lettek. Emellett a kényelmesebb játék érdekében a kialakításukat is megváltoztatták, így a főbb csatlakozók hátulra kerültek. A külső változások mellett a Legion Y530-ba és Y730-ba új hűtőrendszer került, ami nem csak jobb hűtést biztosít, de halkabb működést is eredményez. Újdonság továbbá, hogy a modellek opcionálisan nyolcadik generációs Intel processzorral akár 144 mhZ-es frissítési frekvenciával vagy GTX 1060 videokártyával is elérhetőek.

Az eseménynek ezúttal is a Lenovo által szponzorált Honvéd Esport Akadémia adott otthont. Az egyedülálló kezdeményezés során megalapított létesítményben a januári megnyitó óta lehetőséget nyújtanak az esport iránt érdeklődőknek a folyamatos gyakorlásra és a tudásuk professzionális szintre emelésére. Az együttműködés keretében a Lenovo biztosítja a játékosok felkészüléshez szükséges eszközöket, a gamer karosszéktől kezdve a Lenovo Legion, kifejezetten gamerek részére készült számítógépeiig.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!