Kipróbáltuk a világ legvillantósabb tévéjét!

A tévés iparág a komplett szórakoztatóelektronikai piac egyik legdinamikusabban változó területe manapság. A gyártók összeszorított fogakkal próbálnak egymásra licitálni, aminek hála az elmúlt években jó pár különleges masina látott napvilágot. Elég ha csak a Samsung képkeret tévéjére vagy az LG tapétatelevíziójára gondolunk, és ebbe a vonalba illeszkedik a Philips idei csúcsmodellje a 65OLED903 is.

Egyedi dizájn és kegyetlen jó hangminőség

Sikerült a dizájnban is újat gurítani, hiszen a papírvékony képernyő ropivastagságú kis fémrudacskákon nyugszik, ehhez hasonló megoldást pedig eddig nem nagyon láttunk. Közvetlenül ezek felett kapott helyet az egyik nagy extra, a beépített, viszonylag nagy teljesítményű hangprojektor, amelynek hangszórói szembenéznek a nézővel. Ez a ritka megoldás pedig elvileg értelemszerűen jobb megszólalást produkál, mint mikor a hangsugárzókat lefelé fordítva elrejtik a készülékházban. Nos, a mesterterv be is jött, hiszen a hangminőség a párját ritkítja, legalábbis a tévés scénában mindenképpen. Egészen konkrétan lehet hallani a basszusokat, a finom átmeneteket, a dinamika sem vész el, ami ebben a termékcsoportban szokatlan.

Emiatt aztán nem is érzi az ember, mint általában, hogy különösebben szükség lenne egy külső audio rendszerre, mondjuk hangfalakra, vagy házimozi szettre. A filmek és a zeneszámok is remekül megdörrennek, egyedül csak a sztereó hangtér megteremtésével lehet gond, de hát ennek fizikai okai vannak. Ugyanes egy ilyen, egyébként igen kényelmes és helytakarékos megoldás esetén a két szélső hangszórót nem lehet nagyon távol elhelyezni egymástól.

Végtelen kontraszt

A televízióba az LG által gyártott OLED kijelző került, amelyet a Philips saját, új képfeldolgozó processzorával egészítettek ki.

Az OLED technológia lehetővé teszi a hibátlan, 0 nit fényerejű fekete elérését, aminek köszönhetően a kontrasztarány (a legvilágosabb fehér és a legsötétebb fekete hányadosa) végtelen lesz. Az alkalmazott OLED eljárás további előnye, hogy mivel minden képpont egyedileg vezérelt, ezért a színek nagyon szépen elkülönülnek egymástól, nem mosódnak össze, így a megjelenített tónusok nagyon szépek, tiszták, gazdagok és élénkek.

A P5 nevű képfeldolgozó processzor különféle képmódosító, képjavító eljárásokat tartalmaz. Ezek között megtalálható a zajcsökkentés, ami például a gyatra minőségű tévéadásoknál igen jól jöhet, hiszen azoknál sokszor megfigyelhető a pixelesedés, zajosodás, de ezeket a zavaró jelenségeket ez a funkció képes eltüntetni. Emellett a P5 másik nagy fegyvere az az úgynevezett interpolációs technológia, amely a valódi, létező képkockák közé virtuálisakat illeszt be, aminek köszönhetően folyamatosabb, egyenletesebb és tisztább lesz a mozgás.

Ez például sportközvetítéseknél, vagy akciófilmeknél nagyon jól jöhet, ahol gyakran előfordul, hogy az egyes képi objektumok villámsebesen cikáznak át a képen.

A 4K felbontású készülék megkapta a Philips saját fejlesztésű felskálázási technológiáját. Ez pedig azt jelenti, hogy papíron képes az alacsonyabb részletességű anyagok feljavítására. Ez a szolgáltatás többé-kevésbé működik is, de azért csodákra nem képes. Soha nem lesz olyan egy ily módon felturbózott HD (1280 x 720 képpontos felbontás), vagy Full HD (1980 x 1020) anyag olyan, mint egy már eredetileg is 4K (3840 x 2160 képpont) videó vagy film. A készülék szavatolja az úgynvezett nagy dinamikatartományú (HDR) tartalmak megjelenítését is, ami azt jelenti, hogy az elektronika a világos képi tartalmaknál megnöveli a fényerőt, a sötéteknél pedig lecsökkenti. Ez tény, hogy látványos, de sokszor egyszerűen természetellenes hatást kelt, ami egy animációs alkotásnál, vagy a valóságtól egyébként is elrugaszkodott szuperhős mozinál egyáltalán nem gond, de egy dokumentumfilmet hazavághat.

Fránya Android

A Philips évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy hagyja a fenébe a saját okostévé rendszert, és inkább átveszi a Google által összekalapált Android TV platformot. Ez akkor értelmes elhatározásnak tűnt, hiszen az amerikai cég ígért minden jót, hatalmas alkalmazáskínálatot, folyamatos karbantartást és patent működést egyaránt. Nos az appok számával nincs is semmi gond, viszont a stabilitással és sebességgel kapcsolatos problémák miatt régóta szidják a rendszert.

Azaz az Android TV hajlamos belassulni, sőt extrém esetben fagyni és összeomlani, ez pedig egyszerűen elfogadhatatlan.

Sajnos akadozást, döccenést mi is tapasztaltunk e készüléknél, ami egy idő után meglehetősen idegesítővé válhat.

A már említett applikációk között egyébként megtalálható például a YouTube, a Netflix, a HGO GO vagy a Plex médialejátszó, hogy csak legfontosabbakat, legnépszerűbbeket említsük. Emellett ott figyelnek az olyan remek grafikájú játékok is, mint az Asphalt vagy a Fifa. Kár, hogy a beépített hardver teljesítménye ezekhez kicsi, ami azt eredményezi, hogy a futtatás közben zavaró akadozások, döcögések jelentkeznek, ami megöli a szórakozást. Kár.

Ambilight

A Philips rendelkezik egy teljesen egyedülálló technológiával, amely minden más riválistól megkülönbözteti a televíziót. Ez pedig az Ambilight, amely a hátlapra applikált színes LED-ek révén varázsol a televízió köré fényglóriát.

Ennél ráadásul be lehet kapcsolni, hogy a szín harmonizáljon az éppen futó képi tartalommal, azaz, ha a képernyő egy részén kéket látunk, akkor az ehhez tartozó "glória szekció" szintén kéken fog ragyogni. Ez egyszerűen marha jól néz ki, főleg persze sötétben, iszonyúan hatásos, és tényleg totálisan egyedi. Az Ambilight egy hibátlan szolgáltatás, bárkinek megmutattuk teljesen odáig volt tőle. Elég megnézni a fotókat, azok magukért beszélnek!

Értékelés, vélemény

Nem hazudtunk a címben, a Philips 65OLED903 tényleg a világ legfelvágósabb tévéinek egyike.

Egyszerűen egy olyan készülék, amelyre mindenki felkapja a fejét, egyrészt azért mert hogy néz ki, másrészt az OLED tökéletes feketéjéből fakadó képminőség, illetve az Ambilight okozta látványvilág miatt. De amellett, hogy a "hűha faktor" megvan, és a tv hibátlan státusszimbólum, a kép minősége, és a hangja is nagyon-nagyon rendben van.

