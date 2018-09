Magyarországra is jön az ezüst Galaxy Note 9

Több mint 30 országban lehet majd kapni az ezüst színű verziót.

A Samsung Galaxy Note 9 bemutatója előtti hetekben sok szivárgás volt a dél-koreai gyártó aktuális zászlóshajójáról, és akkor még úgy nézett ki, hogy ezüst színben is jön az újdonság.

Később már arról szóltak a hírek, hogy mégsem lesz ezüst szín, és a bemutatóról valóban hiányzott is ez az árnyalat.

Most viszont mégis előkerültek az első renderelt képek az ezüst színű Galaxy Note 9-ről. Emellett az is kiderült, hogy a jelenlegi színek mellett ténylegesen kapható lesz az ezüst verzió, összesen több mint 30 országban. Köztük Magyarországon is.

Azt sajnos nem tudni, hogy a Samsung pontosan mikor dobja piacra az ezüst színű Galaxy Note 9-et, illetve, hogy az mekkora tárhellyel lesz elérhető. Az árazás viszont elvileg nem változik.