Csúszik a GeForce RTX 2080 Ti kiadása

A testvére az eredeti terveknek megfelelően most csütörtökön piacra kerül.

Nagy hét lett volna a mostani az NVIDIA számára, hiszen az eredeti tervek szerint csütörtökön piacra került volna az első két Turing architektúrás, valós idejű sugárkövetésre (ray tracing) képes videokártyája. A vállalat most a hivatalos fórumán közölte, hogy sajnos csak félig-meddig fog megvalósulni a nagy rajt: a GeForce RTX 2080 valóban elérhetővé válik szeptember 20-án, azonban a GeForce RTX 2080 Ti forgalmazása csak egy héttel később, szeptember 27-én veszi kezdetét.

További magyarázat sajnos nem járt a bejelentés mellé, azonban a cég szerint akik előrendelték a GeForce RTX 2080 Ti-t, azok valamikor huszadika és huszonhetedike között ettől még megkapják a kártyájukat.

Jó eséllyel a bolti forgalmazás elindulása előtt betehetik majd az új szerzeményüket a számítógépükbe.

Kapcsolódó érdekesség, hogy az Egyesült Államok által Kínára kivetett, október elsejétől fizetendő védővámok a videokártyákat is érintik, a WCCFTech információi szerint akár 100-200 dollárral is képesek lennének megemelni a GeForce RTX videokártyák árait. Éppen ezért is a videokártyák gyártói Kína helyett inkább Tajvanon próbálják előállítani a termékeket, míg egy asztali számítógépeket építő cég kihelyezte Mexikóba a GeForce RTX-eket tartalmazó PC-inek az összeszerelését. Ezeket a gépeket az extra sarc kifizetése nélkül tudja majd importálni az USA-ba.

