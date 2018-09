Új nevet kaphat a Chrome pornómódja

Idomulhat a riválisok által használt terminológiához.

Most már nagyon régóta minden modern böngésző részét képezi a köznyelvben csak pornómódnak nevezett üzemmód. Ezt aktiválva egy olyan böngészőablak ugrik fel, amely a bezárásakor törli a benne végrehajtott böngészés előzményeit, továbbá a böngészés során mentett sütiket és egyéb adatokat.

Legjobb tudomásunk szerint a böngészők döntő többsége privát böngészésnek titulálja ezt az üzemmódot, egyedül a Chrome nevezi inkognitómódnak. Most úgy tűnik, hogy a Google igazodni kíván a többi böngészőhöz, egyes felhasználóknál csendben megkezdte a böngészési mód privátnak való titulálását.

A jelek szerint a cég szerveroldali beállítás segítségével aktiválta egyes netezőknél az új kifejezés használatát, a Google általában így szokta végrehajtani az A/B tesztjeit.

A változtatás igazán csak egy apróság, de mindenesetre üdvözlendő, hogy ezzel is egységesebbé válhat a böngészők terminológiája. Emellett a privát kifejezés jobban kifejezi a funkció lényegét is: a módot arra találták ki, hogy ha többen is használják a böngészőt, akkor a netezők ne láthasák egymás titkolni kívánt böngészési előzményeit.

Ezzel szemben az inkognitó szóból az a benyomásuk támadhat a netezőknek, hogy ebben a módban névtelenül és arctalanul böngészhetik a világhálót.

Ez egyáltalán nem igaz, amire az inkognitóablak megnyitásakor a Google is felhívja a figyelmet.

