Leszámol a fejhallgatóhajjal a Razer

Már a divatos frizurájú gamereknek is árul headsetet a vállalat.

Kellemetlen helyzetben vannak a különleges fazonú frizurákkal rendelkező gamerek, hiszen a játék során ideális esetben fejhallgatót szeretnének használni, de a pántja súlyosan tönkreteheti a kemény munkával beállított hajkoronájukat. Ez nem csak akkor probléma, ha a játék után nyilvánosan kívánnak mutatkozni, de akkor is kellemetlen számukra, ha úgy közvetítik élőben a játékot, hogy közben a videó valamelyik sarkában mutatják magukat a webkamerájukon keresztül. Nyilván érdekli őket a hajuk kinézete, nem véletlenül bíbelődtek a beállításával.

A Razer most megkönyörült rajtuk, és bejelentette az Ifrit nevű headsetét. Ennek a pántja nem a fej tetejére simul fel, hanem a nyak hátsó részére, így a frizura típusától függetlenül békén hagyja azt. A Razer szerint hosszabb viselés során is kényelmes, a beépített mikrofonja pedig profi közvetítések levezényléséhez is megfelelő hangminőséget kínál.

A PlayStation 4 és Xbox One konzolokkal is kompatibilis Razer Ifrit papíron már piacra is került, Európában 100 euró (olyan 32 ezer forint) az ajánlott fogyasztói ára.

