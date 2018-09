Egyszerűvé teszi a mobilváltást a OnePlus Switch

Frissült a OnePlus Switch, az új verzióval még egyszerűbb az adatok átköltöztetése.

A OnePlus Switch app azzal a céllal jelent meg korábban, hogy a OnePlus felhasználói könnyedén átköltöztethessék az adataikat a régi okostelefonjukról az új OnePlus eszközükre. Aki OnePlus mobilt tervez vásárolni, az örömmel hallja majd, hogy a OnePlus Switch frissült, ennek hála az adatok átköltöztetése pedig könnyebb, mint valaha.

A OnePlus Switch immáron lehetővé teszi az adatok átvitele mellett a launcher, a háttérképek és az appok elrendezésének átköltöztetését is. Az app adatait is képes menteni az app, valamint a mobilos hotspotokhoz is támogatja a manuális kapcsolódást. Az alkalmazás ráadásul még több androidos okostelefont támogat.

Akinek OnePlus készüléke van, annak elég frissítenie a programot a Google Play Áruházon keresztül.