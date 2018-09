Kényszeríti a Chrome-ba való bejelentkezést a Google

Az adatszinkronizációt használóknál kihúzhatja a gyufát a módosítás.

A nemrégiben elérhetővé vált Google Chrome 69 legnagyobb újítása egyértelműen a kicsinosított kezelőfelület volt, azonban most kiderült, hogy egy csúnya meglepetést is tartogatott a böngésző legújabb kiadása: amikor a felhasználó bejelentkezik a Google-fiókjába, akkor maga a Chrome is automatikusan bejelentkezik ebbe a fiókba.

A Google Chrome felhasználói valószínűleg tudják, hogy a telepítése utáni első indításkor a Chrome megnyit egy böngészőfület, és arra kéri a felhasználót, hogy lépjen be a Google-fiókjába. Ez teljesen opcionális, de amennyiben a felhasználó belép, akkor szinkronizálódnak a könyvjelzőkhöz, előzményekhez és a mentett bejelentkezési adatokhoz hasonló információk a Google-fiókjával.

Ez egy remek kényelmi funkció, hiszen így a felhasználó az összes eszközén elérheti a szinkronizált információkat: ha ment egy könyvjelzőt a számítógépes Chrome-ban, akkor utána az androidos mobilján lévő Chrome-ban is megjelenik a könyvjelző.

Az ilyen bejelentkezéskor a böngésző automatikus az interneten is belépteti a felhasználót a Google-fiókjába, azaz például a Gmail betöltésekor nem kell újból bejelentkeznie, rögtön megjelennek a levelek. Ezután ha a felhasználó úgy dönt, hogy szeretne a weben kijelentkezni a Google-fiókjából, mert mondjuk mások is használják a számítógépét, akkor ezt természetesen megteheti.

Ilyenkor a Chrome még bejelentkezett állapotban marad, azaz nem szakad meg az adatszinkronizálás.

Mint említettük, ez a korai bejelentkezés teljesen opcionális. Aki nem élt vele, de utána belépett mondjuk a Gmailbe, az csak a webes felületén jelentkezett be a Google-fiókjába; maga a böngészője nem jelentkezett be a fiókba, hogy szinkronizálja az adatokat.

Pontosabban eddig így működött a rendszer.

A Chrome 69-től kezdve az történik, hogy amikor a felhasználó bejelentkezik a webes felületen a Google-fiókjába, akkor a böngésző is automatikusan bejelentkezik a fiókba. Mikor kijelentkezik a fiókból, akkor a böngésző is kijelentkezik belőle.

Ha valaki a böngésző telepítése után nem jelentkeztette be magát a Chrome-ot, azaz nem szinkronizálta a felhővel a böngészője adatait sem, akkor semmilyen gyakorlati változást sem fog észlelni a hétköznapi netezés során. Sajnos akik beléptették a szinkronizáláshoz a böngészőjüket a Google-fiókjukba, azokkal most jól kibabrált a Google: mikor kijelentkeznek mondjuk a Gmailből, akkor a böngésző adatszinkronizációs szolgáltatása is teljesen leáll.

Magyarán ha adatokat akarnak szinkronizálni, akkor nem elég a böngészőt beléptetniük a Google-fiókjukba, de a webes felületen is be kell jelentkezniük.

Az egész megoldás átláthatatlan és nonszensz. Nem ez az első alkalom, hogy a Google a bétatesztelői visszajelzések és a józan ész ellenére átgondolatlan, vagy konkrétan rosszul működő megoldásokat implementál a Chrome-ban. A legdurvább eset talán az volt, mikor átálltak Windows alatt egy új betűsimítási módszerre, azonban ettől durván mosottasak lettek a betűk. Hónapokon keresztül majd kifolytak a felhasználók szemei, mire a Google szíveskedett végre kezdeni valamit a problémával.

Hírünk írásáig a Google semmiféle magyarázattal sem szolgált arra, hogy miért hajtotta végre a változtatást.

