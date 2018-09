Okosrendszerrel segíti a belvárosi parkolást a Vodafone

Budapest V. kerületében adták át a Vodafone első NB-IoT Smart Parking szenzorait az országban.

A Vodafone Magyarország az IoT megoldások tömeges alkalmazásával szeretné közelebb hozni a jövő okosvárosait. A szolgáltató egyik ilyen innovációja, a keskenysávú rádiótechnikát alkalmazó (NB-IoT) parkolószenzor Magyarországon elsőként Budapest V. kerületében kapott helyet, ahol 135 szenzor telepítésével egyedülálló közlekedési infrastruktúra épül. A Vodafone globális szinten is kitüntetett figyelmet fordít az NB-IoT technológiára, 2019-re a világ legnagyobb hálózatát hozza létre Európában, aminek természetesen Magyarország is a része lesz.

A közelmúlt legfontosabb városfejlesztési áttörését jelentik az egyre több helyen megjelenő okosváros koncepciók, amelyek összekapcsolják a digitális és a fizikai valóságot, jelentősen javítva a városi élet működésén és minőségén.

Az V. kerületben telepített okosparkolási megoldás alapját a parkolóhelyeken elhelyezett, aszfaltba épített szenzorok adják. A parkolóhely foglaltságát figyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely foglalt vagy szabad, ha változik az állapot, a szenzorba épített jeladó a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelez a központi szervereknek.

A sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül láthatják a közelben szabad parkolóhelyeket a térképen megjelenítve, ahova az általuk preferált navigációs szoftver, majd a közelbe érve az okos parkolás-segítő alkalmazás a legrövidebb úton irányítja őket. Emellett a parkolódíj fizetését is elindíthatják az alkalmazásban.

„Belváros Önkormányzata mindent megtesz az V. kerület tranzitforgalmának csökkentése érdekében. Az okosparkolási rendszer bevezetése fontos állomás ennek a célnak az elérésében és egyúttal jelentős lépés az okosvárosok felé vezető úton. A fejlesztés megvalósítása az V. kerület parkolási díjakból származó bevételének visszaforgatása egy olyan eszköz létrehozásába, ami hatékonyan segíti mind az itt élő, mind a Belvárosban parkolni szándékozó autósokat" – foglalta össze az okosparkolási rendszer V. kerületi bevezetésének jelentőségét Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere.

„Azzal, hogy a Vodafone hazai és nemzetközi szinten is kiemelt figyelmet fordít az IoT fejlesztésekre, tulajdonképpen a jövőbe fektetünk. Az új okosparkolást támogató technológia bevezetését támasztják alá azok a kutatások, amelyek szerint a közlekedésben résztvevő személyautók számának akár 74 százaléka éppen parkolóhelyet keres, míg az átlagos parkolóhely keresésre fordított idő csúcsidőben akár 14 perc is lehet. A parkolóhely keresésének gyorsításával ez az idő csökkenthető, valamint a forgalom, a légszennyezés mértéke és a zajszennyezés is mérséklődhet" – nyilatkozta Király István, a Vodafone Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese

A legújabb technológia, az NB-IoT egy ipari célú LPWA (alacsony energiafogyasztású, nagy hatótávolságú) vezeték nélküli technológia, amely számos okosvárosokra jellemző megoldáshoz – például okos utcai lámpákhoz, hálózatba kapcsolt egészségfigyelő megoldásokhoz, vagy okos parkolószenzorokhoz – biztosít olcsó, és a 4G hálózat biztonsági jellemzőivel rendelkező konnektivitást.

A NarrowBand-IoT hálózat optimális olyan alkalmazásokhoz, ahol kevés adatot kell gyűjteni sok szenzorból, kevésbé hozzáférhető helyszíneken. A hálózat legfontosabb jellemzői közé tartozik a biztonságos adatkommunikáció, és a mobilhálózat nyújtotta lefedettséghez képest kb. 10-szer nagyobb területi lefedettség. A hatékonyabb energiafelhasználásnak köszönhetően az eszközök egyetlen elemmel 5 évig, vagy még annál is hosszabb ideig üzemképesek maradnak.

