Nem viszik az iPhone XS-t

Egy neves elemző szerint az iPhone XS Max eladásai 4:1 arányban múlják felül az iPhone XS iránti keresletet.

Azt eddig is tudtuk, hogy az Apple igazi sikerét ezúttal az „olcsóbb" iPhone XR jelenti majd, Ming-Chi Kuo azonban nemrég azt is megszellőztette, hogy az iPhone XS még a vártnál is rosszabbul szerepel.

A neves elemző most újabb információkkal szolgált az Apple új luxuskészülékeiről.

Az iPhone XS rossz szereplése ellenére Kuo továbbra is arra számít, hogy 2018 hátralévő hónapjai során 75-80 millió új iPhone talál gazdára.

Ez az iPhone XS Max remek szereplésének lesz köszönhető (többek között). Az iPhone XS Max eladásai jelenleg 4:1 arányban múlják felül az iPhone XS iránti keresletet. Állítólag az asztroszürke és az arany modellek mennek igazán, az ezüst nem annyira. A legnépszerűbb a 256 GB-os változat.

Mindennek a hatására jelentősen emelkedhet az iPhone-ok átlagára is, Kuo szerint akár 800 dollár környékére is felkúszhat. Az iPhone XR is segít majd ebben, ráadásul nem valószínű, hogy aki új iPhone-t venne, az 50 dollárral kevesebbért beérné egy régi iPhone 8 Plusszal.