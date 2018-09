A Samsungnak is lesz AirPods-riválisa

A hírek szerint a Samsung Buds már a jövő év elején bemutatkozhat.

A vezeték nélküli fülhallgatók piacán jelenleg az Apple AirPods és a Google Pixel Buds számít az etalonnak, a Huawei pedig október 16-án rántja le a leplet a sokat fejlődő FreeBuds 2 Pro megoldásáról. A jelek szerint azonban hamarosan a Samsung is beszáll ebbe a kategóriába.

A Samsungnak persze ott van a Gear Icon X (2018), az viszont még 2017 nyarán startolt el, és nem igazán nyerte el a fogyasztók tetszését a remek értékelések ellenére.

A Samsung azonban dolgozik az utódon, amely Samsung Buds néven jön. Hivatalos információk nincsenek, ugyanakkor az új név is logikus – a Samsung a Gear nevet fokozatosan eltünteti, mint a Galaxy Watch is mutatja. A Gear VR következő verziója is Galaxy VR-ként jön majd.

Egyelőre nem tudni, hogy a Samsung Buds milyen újdonságok kínálhat, ugyanakkor a gyártó szakértelme miatt a média remek termékre számít. A Samsung Buds a tippek szerint 2019 elején debütálhat.