Ahogy az lenni szokott: megjelent az új iPhone, a hozzáértők pedig atomjaira szedték, majd elkezdtek számolgatni, hogy mégis mennyibe kerülhet mindezt a gyártónak összerakni. Vagyis: mennyire húzza le a vásárlókat az Apple. Nos, a válasz ezúttal is az, hogy eléggé!

Az utóbbi egy-két évben egészen elképesztő árakat kérnek el a gyártók a csúcstelefonjaikért, de idén az Apple egy egészen új szintre emelkedett, hiszen az abszolút csúcsot jelentő iPhone XS Max legnagyobb, 512GB-os tárhellyel felszerelt változata nálunk 580 ezer forintba kerül.

Jogosan merülhet fel tehát a kérdés: mégis mit szerel a gyártó ezekbe a készülékekbe, hogy ennyi pénzt kér el értük? Persze, egy új iPhone árát nem csak az alkatrészek összessége adja ki, hiszen meg kell térülnie a fejlesztési költségeknek, a marketingnek, meg persze az operációs rendszerrel, vagyis az iOS-sel töltött munkaóráknak is.

Ezzel együtt azért nem kell félteni az Apple-t, hiszen mint azt lentebb látni fogjuk, bőven annyit kérnek el az új iPhone XS Maxért, hogy az nem nagyon indokolható mással, mint egyszerűen a prémium termékért és a márkáért fizetendő extra felárral.

A TechInsights csapata szedte darabjaira az iPhone XS Max közepes tárhellyel, vagyis 256GB-tal szerelt változatát, ami az Egyesült Államokban 1249 dollárba, nálunk pedig hivatalosan 499 990 forintba kerül. És akkor gyorsan lőjük is le a poént: a szakértők becslése szerint a telefonban található komponensek összértéke nagyjából 443 dollár, vagyis átszámolva körülbelül 120 ezer forint.

A tavalyi iPhone X egyébként a becslések szerint nagyjából 395 dollárba került, vagy az iPhone XS Max összerakása drágább az Apple számára, de ez persze nem is véletlen, hiszen alapvetően egy nagyobb készülékről beszélünk. Érdekes módon pont a két leginkább növekedett alkatrész, a kijelző és az akkumulátor nem sokat dob rá a költségekre: a 6,5 hüvelykesre nőtt OLED panel 80,5 dollárba kerül a tavalyi 5,8 hüvelykes modell 77,2 dollárja helyett, amit úgy tudott elérni az Apple, hogy kidobott néhány komponenst, melyek a 3D touchhoz kellettek.

A nagyobb készülékházba nagyobb akkumulátor is fér, ami így már 9 dollárba kerül 6,46 dollár helyett, azonban magához a házhoz szükséges elemek a méretek miatt alaposan megdrágultak: több acélra és Gorilla Glass üvegre, valamint több ponthegesztésre és egyéb munkára van szükség, így ez 58 dollárba fáj az Apple pénztárcájának a 45,7 helyett.

A processzorért és a modemekért most már 66,2 dollár helyett 72 dollárt fizet a cég, azonban az antennák és egyéb vevőegységek ugyanúgy 23 dollárba kerülnek, mint tavaly, és nem változott az energiamenedzsmentért és az audioért felelős egységek ára sem 14 dollár környékéről. Mivel a telefonon található csatlakozó megegyezik a tavalyival, és a szenzorok is ugyanazok, így ezek összesen még mindig 18 dollárba kerülnek.

Ami meglepőbb, hogy habár a kamera fejlődött, az Apple továbbra is a Sonytól vásárolja a szenzorokat, és a kalkuláció szerint ezért a japánok nem kérnek sokkal több pénzt, mint tavaly: 42,8 dollár helyett nagyjából 44 dollárt kell leszurkolnia érte a gyártónak. Ahol viszont már jelentős emelkedés következett be, az a memória és a tárhely. Mivel mindkét esetben a 256GB-os változatot hasonlították össze a szakértők, a drágulás valószínűleg a memória, vagyis a RAM miatt történt. Míg az iPhone X-ben még 3GB-ot találtunk ebből, addig az XS Maxban már 4GB teljesít szolgálatot, és persze a memóriák árai folyamatosan emelkedtek is az utóbbi évben, így ezért 45,5 dollár helyett 64,5 dollárt fizet az Apple.

