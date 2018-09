Már itthon is kaphatóak a 8K-s Samsung tévék

A legnagyobb kijelzővel szerelt modell 4,7 millió forintba kerül.

A Samsung hazánkban is elkezdi meghonosítani a 8K tévézést, a Q900R QLED 8K széria három ultranagy (65, 75 és 85 colos) képernyőméretben a mai naptól Magyarországon is előrendelhető. Akik 2018. szeptember 21. és október 14. között előjegyeznek valamelyik a készülékre, azok prémium soundbart is kapnak a rendelésük mellé.

A 8K (7680 × 4320 pixel) felbontásnak, valamint az akár 4000 nites csúcs fényerő által elérhető kontrasztoknak köszönhetően a Samsung QLED 8K szériájának képmegjelenítése jelenleg az egyik legpontosabb és legélethűbb a piacon.

A termékcsaládba tartozó TV-k a 4K UHD tévéknél négyszer, a Full HD készülékeknél pedig tizenhatszor több képponttal rendelkeznek.

A Q900R jellemzői között megtalálható a HDR (High Dynamic Range) 10+ szabványú Q HDR 8K technológia, amely optimalizálja a TV fényerejét, így elméletben olyan valósághűen adja vissza a képeket és a színeket, amilyennek azt a rendezők megálmodták.

A tévék ajánlott fogyasztói árai:

65 hüvelykes: 1,6 millió forint

75 hüvelykes: 2,2 millió forint

85 hüvelykes: 4,7 millió forint

Az előrendelés részleteiről bővebb információ ezen a weboldalon érhető el.

