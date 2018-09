Túl népszerű az új Apple Watch

Olyan sok megrendelést kap az Apple, hogy újabb gyártósort kellett beindítson.

Folyamatosan érkeznek a jelentések, amelyek szerint az Apple Watch Series 4 a magas vételára ellenére hatalmas sláger lett a vásárlók körében, többek között az új funkcióknak és a nagyobb kijelzőnek hála. Az eladások még a szakértők várakozásait is felülmúlták.

A jelek szerint a hatalmas kereslet még magát az Apple-t is meglepte. Iparági források szerint az okosóra gyártásáért felelős Quanta Computer már jelenleg is maximumon pörög, de az Apple szerint a megfeszített tempó sem lesz elég.

A helyzet megoldására az Apple a Compal Electronicshoz fordult. A Compal jelenleg a harmadik-generációs, tavalyi modell gyártását végzi, de hamarosan az új modellt is termelnie kell. Bár a két verzió hasonló, valójában komoly munka kell ahhoz, hogy átálljanak az új modellre is. A Compal leghamarabb novemberben indíthatja be a gyártást.

Aki mostanában rendelne új Apple Watch-ot, az nem kapja meg hamarabb, de az Apple talán fellélegezhet az ünnepi szezonra, és „minden" karácsonyfa alá jut majd új Apple Watch. Piacelemzők szerint az Apple idén 18,5 millió okosórát szállít majd le.