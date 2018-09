A Lenovónak is lesz összehajtható mobilja

Már a jövő hónapban bemutatkozhat a Lenovo hajlékony okostelefonja.

Amikor az összehajtható mobilokról van szó, a legtöbben a Samsung közelgő Galaxy F készülékére gondolnak, esetleg a Huawei ígéretére, hogy a kínai cégnek is lesz ilyen eszköze. A Lenovóról eddig nem volt szó, de most ez a gyártó is beszáll a harcba.

A kínai gyártó még 2016 júniusában villantotta meg az első összehajtható eszközének koncepcióját. Később jöttek a finomhangolt változatok, majd az eszköz eltűnt a reflektorfényből.

Lenovo nemrég arra kérte a kínai Weibón az embereket, hogy várják ki, mire készül a jövő hónap elején.

Egyelőre senki sem tudja biztosra, hogy mire készül a Lenovo. A tippek szerint a világ első összehajtható mobilját mutatja majd be, de mivel erről egyetlen szivárgás sem volt, többen kétségbe vonják a készülék érkezését. Lehet, hogy a Lenovo csak az első részleteket teszi majd közzé, és a készülék csak januárban debütál.