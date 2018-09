Egy évtizede még az összes nagy techkiállításon és vásáron hatalmas szerep jutott a csinos, vonzó hoszteszlányoknak, akiknek nagy szerepe volt abban, hogy kedvességükkel, bájukkal javítsák a cégek imidzsét, növeljék a standok látogatottságát. Mostanra sok eseményről gyakorlatilag teljesen eltűntek, ami sokak szerint nagy kár, hiszen üde színfoltot jelentettek a hatalmas, termékek és technológiák, szoftverek, hardverek, bitek és byte-ok uralta megarendezvényeken.

Viszont az egyik legnagyobb fellegváruk, a Tokyo Game Show még tartja magát. Ráadásul a japán főváros geekparádéján a látogatók is kegyetlenül kitesznek magukért, hiszen sokan komolyan kicsípik magukat az eseményre. Így jelmezeikkel, megjelenésükkel még a hivatásosokon is túltesznek, amely elég különleges hangulatot teremt.

Jöjjön most egy válogatás a 2018-as Tokyo Game Show legfigyelemfelkeltőbb hölgyeiről:

