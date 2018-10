Titkos kalandjáték a Google-keresőben

Másfél órát is igénybe vehet a végigjátszása.

Ugyan a Google nagyrészt egy tipikus nagyvállalattá vált, ám ettől függetlenül időnként nem tudja megakadályozni, hogy kitörjön a geek a munkatársaiból. A Reddit egyik szemfüles felhasználója a napokban észrevette, hogy valamikor a közelmúltban egy szöveges kalandjáték került a keresőmotorba.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére személyesen nem sikerült kipróbálnunk a játékot, azonban többen is megerősítették a létezését. Elméletileg úgy kell elindítani, hogy a google.com domainen bejövő webhelyen rá kell keresni a „text adventure" szövegre, majd a CTRL + SHIFT + I kombinációval elő kell hozni a böngésző fejlesztői eszközeit. A konzol fülre való átváltás után már csak igennel kell válaszolni a „Would you like to play a game?" kérdésre.

Sejthetően egy aránylag egyszerű játékról van szó: meg kell keresni benne a Google névből eltűnt betűket. A játéktérben való navigáláshoz az észak, kelet, dél, és nyugat kifejezéseket kell használni, ezen túlmenően csak a tárgyfelvétel és a leltár utasításokat ismeri.

Állítólag olyan másfél óra alatt játszható végig, és egy bennfentes szerint az alaprajzát valószínűleg a Google főhadiszállása melletti egyik épületegyütteséről mintázta a készítője.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!