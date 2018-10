Android Auto- és CarPlay-támogatással újít a Jaguar és a Land Rover

2019-től kezdve ez a két márka is elkezdi támogatni az Apple és a Google autós rendszerét.

Az autógyártók eddig mindent megtettek, hogy inkább jól kontrollált saját rendszert használjanak az autóik infotainment rendszerein, és ne az Apple, valamint a Google megoldásait.

A jég akkor tört meg, amikor a Google a múlt hónapban bejelentette, hogy a világ legnagyobb autócsoportja, a Renault-Nissan-Mitsubishi mind átállnak az Android Auto rendszerre a jövőbeli járműveikben.

Eközben az Apple iOS 12 frissítése utat nyitott a harmadik féltől származó navigációs megoldásoknak a CarPlayben, vagyis az már a Google Térképet is támogatja.

2019-től kezdődően már a Jaguar és a Land Rover autói is támogatják majd az Android Autót és az Apple CarPlayt, feltéve, hogy azok InControl Touch Pro vagy Touch Pro Duo infotainment rendszerrel vannak felszerelve. További remek hír, hogy a már eladott modellek többségét is frissítik, és azokon is elérhető lesz a két nagy platform. Erre persze csak a márkakereskedésekben nyílik majd lehetőség. Az okostelefonos plusz csomag alapára 280 dollár lesz.