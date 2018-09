Óriási mérföldkőnél a számítógépes PS3-emulátor

A konzolra exkluzív összes játék elindul már az RPCS3-mal.

Nem pusztán rendkívül produktív, de mérföldkő hónapot tudhatnak maguk mögött az ingyenes és nyílt forráskódú RPCS3 emulátor fejlesztői. A Windowsra elérhető alkalmazás lehetővé teszi a PlayStation 3-ra írt játékok számítógépeken való futtatását, bár egyelőre alfa állapotban van, jó eséllyel még kell pár évnyi fejlesztés ahhoz, hogy szinte mindegyik játékkal kompatibilis legyen.

Az RPCS3 csapata több kiváló hírrel is szolgált a hónapban: számos játékban jelentős teljesítménybeli előrelépést értek el, rengeteg másikban grafikai hibákat és lefagyásokat sikerült eltüntetniük, ráadásul végre az Uncharted 3 és The Last of Us is úgy-ahogy játszhatóvá vált.

A teljesítményükön van még mit dolgozni, és nem világos, hogy végigjátszhatóak-e az emulátor elhasalása nélkül, de ez akkor is óriási hír az RPCS3 közössége számára.

A csapat most bejelentette, hogy az emulátor legújabb buildjétől kezdve már az összes PlayStation 3-exkluzív játék elindítható az RPCS3-mal.

Jelenleg a PlayStation 3-ra készült játékok olyan harmada az elejétől a végéig végigjátszható az emulátorral, bő 42 százalékukban valameddig el lehet jutni, 22 százalékuk az intro videók után leáll, bő 2 százalékuk pedig valamilyen szinten betölthető, de az intro videók lejátszásáig már nem jut el.

Már egy kézen megszámolhatóak azok a játékok, amelyeket semmilyen szín alatt sem képes elindítani az emulátor.

