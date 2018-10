Elmarad idén a PlayStation Experience

Prózai okból nem rendezik meg a PS4-tulajok által várva várt eseményt.

Szomorú hírrel szolgálhatunk a Sony PlayStation 4 konzollal rendelkezők számára, idén ugyanis el fog maradni az előző négy évben tradícióvá vált, észak-amerikai PlayStation Experience esemény. Ez nem pletyka, a Sony játékfejlesztéssel foglalkozó üzletágának az elnöke jelentette be a PlayStation Blogcast legutóbbi adásában.

Shawn Layden szerint nagyon nehéz döntés volt az idei PlayStation Experience elkaszálása, de muszáj volt: a cég nem tudott összeállítani egy olyan játékfelhozatalt, ami ne okozott volna csalódást a nagy durranásokra számító közönségnek.

Jelen pillanatban sem a Sony tulajdonában lévő stúdiók, sem pedig a fejlesztőpartnerek nem állnak készen a következő adag puskaporuk ellövésére.

Az október végi Paris Games Weeken ettől még részt vesz majd a Sony, így nem zárható ki, hogy ettől függetlenül akad egy-két bejelentés a vállalat tarsolyában, például a The Last of Us: Part II megjelenési dátumának minden bizonnyal sokan örülnének. A tavaly decemberi PlayStation Experience-en a játék rendezője úgy nyilatkozott, hogy a becslése szerint 40-60 százalékos készültségi állapotban van a projekt.

