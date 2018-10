Sürgősen frissíteni kell a PDF-olvasókat

Az Adobe és a Foxit is irgalmatlan mennyiségű sérülékenységet javított.

Az elmúlt években nagy csendben egy rendkívül hasznos fejlesztés került a modern böngészőkbe, mindegyik képessé vált a PDF formátumú dokumentumok megjelenítésére. A böngészők telepítésekor a PDF-ek megnyitása ráadásul automatikusan a legutóbb telepített böngészőhöz szokott rendelődni, így a számítógépezők oroszlánrészének már jó ideje nem kell külön PDF-megjelenítő programot telepítenie.

Most már nyugodtan kijelenthető, hogy ez a PDF-ipari fordulat nem pusztán kényelmi, de biztonsági szempontból is a számítógépezők előnyére vált. Az Adobe Reader biztonsági szempontból köztudottan egy katasztrófa, hétfőn is érkezett hozzá egy 86 sérülékenységet javító frissítés, amit természetesen minél előbb érdemes telepíteniük a felhasználóknak.

Ami ennél is meglepőbb, hogy kedden a rivális Foxit PDF Reader és Foxit PhantomPDF termékek is kaptak egy óriási patchet, a fejlesztők összesen 116 sebezhetőségtől szabadították meg az alkalmazást. Ebből 18-at a Cisco Talos biztonsági cég fedezett fel, mindegyik kritikus besorolást kapott.

Hab a tortán, hogy ezek közül 12 darabot úgy is ki lehet használni, ha az áldozat egyszerűen meglátogat egy támadó kóddal ellátott weblapot, miközben aktív a Foxit böngészőbeépülője.

Ha nincs tényleges szükség a dedikált PDF-olvasóra, akkor érdemes eltávolítani ezeket a szoftvereket, és inkább a böngészővel megnyitogatni a dokumentumokat.

