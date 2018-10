A Sony új csúcsmobilja nagyon durva lett

A Sony eszméletlen régóta próbálkozik, hogy maga alá gyűrje a mobilpiacot, de eddig valami miatt mindig elbukott a terv. Pedig a cég évről évre előáll legalább egy ütős telefonnal,és ez 2018-ban sem történt másként.

A vállalat az egyik legnagyobb szakkiállításon, a berlini IFA-n rántotta le a leplet új csúcsmodelljéről, az Xperia XZ3-ról, amely már hazánkba, sőt hozzánk is eljutott. Nézzük tehát, hogy a Sony mivel is akarja leigázni az okostelefonok univerzumát!

Futurisztikus dizájn

A telefon hozza a japán gyártótól megszokott, csúcsos sarkokra épülő formavilágot, amelynek köszönhetően első pillantásra felismerhető, hogy itt egy Sony mobilról van szó. De ez nem jelenti azt, hogy a XZ3-ra ne hatottak volna a friss trendek. Így a készülék kellően vékony, és a képernyőt fedő hajlított üveglap olyan hatást kelt, mintha lefolyna a frontfelületről. A rendkívül keskeny kávák miatt a képernyő teljesen kinyúlik a készülékház széléig.

Ennek köszönhetően pedig extra szolgáltatással is ellátták, hiszen ha valaki ezt a részt megüti az ujjával, akkor azzal különféle funkciókat csalhat elő úgy, hogy egyébként nem kell a „rendes” gombokat nyomkodnia. Tehát például fényképezésnél vagy szelfizésnél foghatjuk úgy a telefont, ahogy az a legkényelmesebb, elég csak rákoppintani a készülék oldalára, és máris exponál a kamera. Mindent mérlegre téve ki lehet jelenteni, hogy a dizájn jól sikerült, az összhatás remek, egyedül azt sajnáltuk, hogy a mai divatnak megfelelően a 3,5 mm-es analóg audio csatlakozót lespórolták a telefonról.

Pazar OLED-kijelző

A Sonynak az volt a célja, hogy a lehető legjobb képminőséget garantáló kijelzőt építse ebbe a telefonba, és ennek érdekében a 1440 × 2880 képpontfelbontású OLED-panelt a cég megbolondította a Sony Bravia tévékhez kifejlesztett, saját képfeldolgozó technológiájával. A terv bevált, hiszen az XZ3 kijelzője az elit kategóriát képviseli.

A betekintési szög hibátlan, a pedig fekete a képalkotási eljárásból fakadóan tökéletes, azaz 0 nit fénysűrűségű, ezáltal a valós kontrasztarány végtelen. A maximális fényerő egyébként 389 nit, ami a világcsúcstól messze elmarad, de arra tökéletesen elég, hogy napfényben is jól látható maradjon a hathüvelykes képátlóval bíró képernyő. A tónusok alaphelyzetben szépek, természetesek, de aki akar, az babrálhat a színhőmérséklettel. A mozgásmegjelenítés remek, akadozásba nem futottunk bele, és egyéb anomáliákkal (pl. remegés, pixelesedés, vibrálás) sem találkoztunk az egyhetes tesztidőszak alatt.

Van itt erő!

A nyolcmagos Snapdragon 845 processzor a 4GB RAM-mal és az Adreno 630 grafikus chippel megtámogatva nagyon komoly teljesítmény leadására képes. Az ennek mérésére szolgáló AnTuTu benchmark szoftveren 293246 pontot ért el nálunk, ezzel pedig ebben a rangsorban az első helyre került az egész világon, megelőzve minden más mobilt! A gyakorlati használat során is bebizonyosodott, hogy van itt erő. A legdurvább számítási kapacitást igénylő videószerkesztő szoftverek és a csúcsgrafikájú játékok is zökkenőmentesen futottak. A legújabb, Android 9 Pie operációs rendszert használó telefon maximálisan stabil, hisz fagyást, újraindulást nem produkált, emellett kellően gyors, hiszen az alkalmazásokat vagy a weboldalakat egy pillanat alatt betölti.

Energia, hang

A vállalat a termékkommunikációban külön kihangsúlyozza a 3300 mAh akkumulátort, azonban az igazság az, hogy ez a kapacitás egyáltalán nem mondható világrengetőnek. És az energiacella ilyen felbontás, valamint teljesítmény mellett nem is garantál kiemelkedő akkumulátoridőt. Átlagos használattal, tehát böngészéssel, játékkal, videózással, zenehallgatással 10 óra alatt le is merítettük az akksit, ami ma totálisan átlagosnak számít.

A beépített hangrendszerre szintén nagyon büszke a vállalat, és tény, hogy jobban szól az integrált hangszóró, mint amit általában a telefonoktól megszokhattunk. Erőteljesebb, tisztább a hangzás, de a végeredmény még mindig elmarad attól is, amit egy olcsó, hordozható Bluetooth hangsugárzó produkál. Ennek egyértelműen fizikai okai vannak, hiszen a túlzsúfolt lapos készülékház egyáltalán nem nyújt ideális feltételeket a „hangteremtéshez”. Fül- vagy fejhallgatóval viszont már egészen elsőrangú hangminőséget produkál a telefon, gyakorlatilag képes felvenni a versenyt a direkt e célra tenyésztett hordozható audio lejátszókkal, ami azért igen nagy szó!

Szuper kamerák

A Sony mindig is híres volt a mobilos kameráiról, így az nem lepett meg, hogy az Xperia XZ3 nagyon erős e téren is. A termék hátlapjára 19 megapixeles felbontású, díjnyertes, 25 mm-es széles látószögű, F2.0 G Lens objektívvel ellátott, hibrid autófókusszal megtámogatott Motion Eye kamerát építettek, ami remek felvételek elkészítését teszi lehetővé. Az automatika nagyon jó munkát végez, akinek ahhoz van kedve, babrálhat a különféle beállításokkal (fényérzékenység, expozíciós idő stb.), amivel egészen különleges fotók lőhetőek (a galériában akad erre konkrét példa). A természetesen lehetővé teszi a nagy dinamikatartományú (HDR) képek és videók létrehozását, és papíron támogatja az úgynevezett bokeh (a fő téma éles, minden más homályosabb, mint a nagy mélységélességű fotókon) módot is. A bibi ezzel csak az, hogy itt nem kétkamerás rendszert használtak, és emiatt a végeredmény nem annyira meggyőző.

A 13 megapixeles másodlagos, előlapi, azaz szelfikamera is rendben van, ami a bloggerek, vloggerek számára nagy jelentőséggel bírhat. Nem hiányoznak a mesterségesintelligencia-funkciók sem. Ennek aktiválása után a képernyőn megjelenik, hogy mit is látunk, aminek egyelőre még sok értelme nincs. Ennek a technológiának ugyanis akkor lenne értelme, ha egy autóra irányítva a kamerát, megmondaná annak pontos típusát, paramétereit. De ehelyett még csak annyit látunk a kijelzőn, hogy „car”, azaz autó, amivel azért nem vagyunk sokkal beljebb.

Vélemény, értékelés

A Sony Xperia XZ3 egy igazi zászlóshajó, amire büszke lehet a Sony, és amely megérdemelné a sikert. Az akkumulátora közepes, ám a kijelzője pazar, a teljesítménye hatalmas, a kamerái elsőrangúak, a dizájn pedig kellően elegáns és egyedi. Csak a vásárlók kiszámíthatatlansága miatt nem jelenthető ki, hogy aratni fog ez a telefon, hiszen a közelmúltban jó pár olyan modellel találkoztunk, amely sokra lett volna hivatott, ám végül az érdektelenség szürke ködébe veszett.

