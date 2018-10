Olcsó tepsifon netezésre, filmezésre és fotózásra

Az egykoron francia telefonmárka, az Alcatel névhasználati joga már régóta a hatalmasra nőtt TCL konglomerátum birtokában van. A kínai konszern a közelmúltban úgy döntött, hogy újjáéleszti a brandet, és ennek megfelelően jó pár új modellel jelentkeztek. Ez az Alcatel, tehát nem az az Alcatel, amit a kilencvenes években Magyarországon is megismerhettünk, viszont a hátországa jelenleg erősebb, mint valaha.

Az egyik ilyen friss készülék a V3, amely a nagyméretű mobilok táborát erősíti, viszont a legtöbb ilyen tepsifonnál lényegesen olcsóbb, ami sokak érdeklődését felkeltheti. Pontosan az ára miatt nem is vártunk tőle semmi különöset, viszont ehhez képest több területen is abszolút pozitív csalódást okozott.

Pazar kijelző

Ilyen például a 18:9 képarányú, 6 hüvelykes, 1080 x 2160 (2K) felbontású kijelző, amely 402 ppi pixelsűrűség értékkel rendelkezik. Ez az érték pedig már a másodvonalbeli telefonok szintjét hozza, és bőven jobb annál, amit sok, dupla ennyibe kerülő készülék produkál! Az alkalmazott LED IPS LCD panel maximális fényereje 350 nit, ami azt jelenti, világosban, napfényben is használható a telefon, bár tény, hogy ilyenkor a kép minősége nem tökéletes. A valós kontrasztaránya 1349,4:1, ami hozza a technológia nagy átlagát, és ennek köszönhetően a végeredmény kellően kontrasztos. A színek szépek, természetesek, valósághűek és kellően élénkek.

Az alkalmazott képalkotási eljárásból fakadóan a fekete nem olyan mély, mint amit az OLED kijelzők nyújtanak, de a feketeszint kifejezetten alacsony (maximális fényerő mellett csupán 0,25 nit), azaz amit a valóságban látunk, az kellően feketének tűnik. A mozgásmegjelenítés remek, anomáliák, hibák egyáltalán nem jelentkeztek, és a betekintési szög is egészen jó, tehát csak akkor kezdenek el fakulni a tónusok, ha kiszorított pozícióból nézi valaki a képernyőt. Mindezeknek köszönhetően a képi világ remek, és így a telefon remekül használható filmek, videók megtekintésére.

Remek kamera

A képernyő mellett még a szuper hátlapi kamerarendszert érdemes kiemelni, amely egy 16 megapixeles főkamerából, és egy 2 megapixeles kiegészítő egységből áll. Ez utóbbi segítségével lehet remek mélységélességű, úgynevezett bokeh vagy portré fotókat készíteni (a fő téma tűéles, viszont a háttér kicsit elmosódott, és ezen utólag is lehet változtatni).

Természetesen nem hiányzik a HDR opció sem, aminek révén nagy dinamikatartományú képek lőhetőek. A színek szépek, természetesek, és a termék még kevés vagy mesterséges fénynél is egészen jól teljesít. A videóknál be kell érni a Full HD felbontással, tehát a 4K-ról le kell mondani. De ez egyrészt ma még nem akkora tragédia, másrészt pedig nem a kamera, hanem a hardver "bűne". A készülék egyébként rendelkezik előlapi, azaz szelfikamerával is, ami viszont egylencsés, tehát itt a csuda effektekről le kell mondani, és a teljesítménye is középszerű, hiszen sötétben már nem teljesít túl jól.

Akkumulátor, hang

A 3000 mAh akkumulátora abszolút középszintűnek számít, és ez a gyakorlati próba során is bizonyítást nyert. Teljesen átlagos, hétköznapi használattal, azaz videózással, fotózással, netezéssel, zenehallgatással és játékkal olyan 11 órányi üzemidőt tudtunk kicsiholni belőle. Ez végül is még rendben van, hiszen azt jelenti, hogy átlagban olyan másfél naponta kell rádugni a töltőre, hiszen azért nincs minden pillanatban a kezünkben a telefon.

A beépített hangszórók vállalható, de nem kiemelkedő hangminőséget produkálnak. Azaz hibák, tehát zörej, búgás, zajosodás nincs, ám az is igaz, hogy a mély hangokat csak sejteni lehet, ebből fakadóan a megszólalás steril, hiányzik belőle az élet.

Teljesítmény

A végére hagytuk a feketelevest, ugyanis a beépített hardver teljesítménye nem az igazi. A négymagos (1.45 GHz Cortex-A53 magokkal), Mediatek MT8735A processzor a 2 GB RAM-mal, és a Mali-T720MP2 grafikus chippel együtt ma már gyengécskének számít. Ez egyrészt világosan látszódott az AnTuTu tesztprogram lefuttatása után, hiszen ott 42 410 pontot ért el. Csak viszonyításként, a jelenlegi csúcsmodellek ennek a hatszorosára képesek, és a középkategóriában is simán megvan a 120-130 000 pont. Az erőtlenség a mindennapi használat során is visszaköszönt, ugyanis az igazán jó grafikájú játékok, és az erőforrás-igényes alkalmazások futtatása csak álom marad az akadozás miatt. Néha még a netezés közben is bele lehet futni apróbb döccenésekbe, de ez azért még teljesen tolerálható. Az Android 8.0 operációs rendszerre épülő telefon egyébként működés közben stabil maradt, szóval a fagyásokból és automatikus újraindításokból fakadó idegbajtól azért megkímélt.

Értékelés

Jelenleg körülbelül 55 000 forintos áron érhető el az Alcatel 3V, ami ilyen képméret mellett meglehetősen kevés pénznek számít, viszont ez meg is látszik a hardver teljesítményén. Ellenben

a kijelzője és a kamerája szuper, nem túlzás azt állítani, hogy e téren a drágább készülékekkel is eséllyel veszi fel a versenyt.

A dizájn teljesen átlagos, bár a szokásosnál vékonyabb kávákat érdemes kiemelni, hiszen ezek kifejezetten modern külsőt kölcsönöznek neki. Mindent összevetve az Alcatel 3V személyében egy olyan mobilt ismertünk meg, amely videók nézegetésére, fotózásra remekül alkalmas, de amit a játékokhoz már nem erőltetnénk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!