Európában is telitalálat lehet a Honor 8X

Mindössze 250 euróba kerül a középkategóriás okostelefon, ami remek teljesítményt nyújt.

Az elmúlt egy hónapban kizárólag Kínában volt elérhető a Honor 8X, de a kiváló ár-érték arányú okostelefon most végre máshol is megjelenik. Konkrét ára is van már.

A Honor 8X eleinte sajnos csak néhány európai országban lesz kapható. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban már most megvásárolható. A 4 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel szerelt verzióért 250 eurót kell fizetni, de 300 euróért már 128 GB tárhely jár.

A Honor ígérete szerint még idén további európai országokban is megjelenik a Honor 8X. Érdekesség, hogy hamarosan Amerikában is kapható lesz.

A középkategóriás készülék remek teljesítményt nyújt a 8-magos Kirin 710-es chipnek és a Mali G51 GPU-nak hála. Ez utóbbi GPU Turbo funkcióvalis rendelkezik.