Várni kell az LG összehajtható mobiljára

Az LG is dolgozik a hajlékony okostelefonon, de az nem mostanában jelenik meg.

A nyár folyamán többször is felmerült a pletyka, hogy az LG is összehajtható mobilt fejleszt. Sok találgatás után az LG most végre megerősítette, hogy valóban dolgozik egy hajlékony mobilon, immáron több éve.

Nem túl meglepő módon részleteket még nem közölt a gyártó, így a dizájnról sem tudunk semmi konkrétumot. Annyit viszont elárult a vállalat, hogy nem siet a készülék piacra dobásával.

Ehelyett olyan terméket akarnak létrehozni, amellyel a fogyasztók nagyon elégedettek lesznek, ha az egyszer megjelenik. Az LG saját kutatásai szerint a fogyasztókat egyelőre nem győzték meg az összehajtható mobilok, emiatt aztán felárat sem igazán fizetnének ezekért. Ennek fényében az LG inkább megvárja, hogy a Samsung és a Huawei összehajtható mobilja milyen fogadtatásban részesül. A Galaxy F-et már novemberben megvillanthatja a Samsung, a Huawei kénytelen volt jövő nyárra halasztani a saját, de már 5G-s készülékét.