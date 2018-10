Vezeték nélküli DeX kapcsolattal újíthat a Galaxy S10

A jelentések szerint a Samsung már dolgozik a vezeték nélküli DeX kapcsolaton.

Vannak, akiknek a mai okostelefonok mellett már nincs is szükségük asztali PC-re. Mások ragaszkodnak az asztali élményhez, és van, hogy erre a munka miatt is szükség van. Sok gyártó igyekszik megkönnyíteni az átmenetet. A Samsung például a DeX funkcióval, ami még a Galaxy S8 mellett, egy dokkoló formájában mutatkozott be.

A koncepció aztán sokat fejlődött, amit a Galaxy S9-cel egyszerre bemutatkozott a DeX Pad. Ez érintőpaddá alakította az okostelefont, amiből külső monitorral és billentyűzettel asztali gép lett.

A Galaxy Note 9 újabb lépcsőt jelentett, elvégre már csak egy USB-C-HDMI átalakítót igényel ahhoz, hogy egy monitort teljes értékű PC-vé varázsoljon. A Samsung azonban azt reméli, hogy a jövőben ehhez már kábel sem kell.

A dél-koreai gyártó jelenleg is dolgozik a DeX mód vezeték nélküli változatán. A megjelenésig állítólag még akad munka, éppen ezért azt sem tudni, hogy az újítást mikor dobná piacra a Samsung. A tippek szerint a Galaxy S10 megjelenésére elkészülnek a mérnökök, és az új zászlóshajó ennek hála újabb hasznos extrával újíthat.