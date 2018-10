Ingyen tölthető a Shadow Warrior 2

Szombat kora délutánig osztogatja bérmentve a GOG.

Tizedik születésnapját ünnepli a Good Old Games néven elindult, de most már évek óta GOG néven futó digitális játékbolt. Ennek keretében az elmúlt napokban a gamerek szavazhattak, hogy három megadott cím közül melyik játékot szeretnék ingyen megkapni tőle ajándékként. A közönség legnagyobb hányada a Shadow Warrior 2-re voksolt, így az ígéretnek megfelelőn az most átmenetileg ingyen és örökre beszerezhető a szolgáltatásban.

A megkaparintásához csak egy ingyenes GOG felhasználói fiókra van szükség. A webhelyre való bejelentkezés után a nyitóoldal Shadow Warrior 2 bannerének jobboldalán lévő „Get For Free" gombra kell kattintani. Ha ez megtörtént, akkor a játék pillanatokon belül hozzárendelődik a felhasználói fiókhoz. A Library részből tölthető le a másolásvédelemtől mentes telepítőkészlete.

Egy aránylag új játékról van szó (2016-ban jelent meg), így a Metacriticen 78-as tesztelői és 8.2-es játékosi értékeléssel rendelkező akciójáték futtatásához azért kell némi számítási teljesítmény.

Shadow Warrior 2 minimum rendszerigény:

64 bites Windows 7 / 8.1 / 10

Intel Core i3-6300 vagy AMD A10-5800K processzor

8 GB rendszermemória

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1GB) vagy AMD Radeon HD 6850 (1 GB) videokártya

14 GB szabad hely a háttértáron

Shadow Warrior 2 ajánlott PC:

64 bites Windows 7 / 8.1 / 10

Intel Core i5-5675C vagy AMD A10-7850K processzor

8 GB rendszermemória

NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), vagy AMD Radeon R9 290 (4GB), esetleg AMD Radeon HD 7970 (3GB) videokártya

14 GB szabad hely a háttértáron

