Kevés hely maradt a Windows 10 frissítése után?

Plusz van megoldás az újabb Intel processzoros gépek inkompatibilitására is.

Kedd éjszaka manuálisan telepíthetővé vált a Windows 10 idei második óriásfrissítése, az October 2018 Update installációjának a lehetőségeiről korábban már beszámoltunk. Most előkerült két olyan gond a frissítés kapcsán, amely sokaknak bosszúságot okozhat, szerencsére mindkettőre van megoldás.

A legtöbbeket érintő probléma az lehet, hogy a Windows 10 October 2018 Update telepítése után egyszerűen kifutnak a szabad háttértárból, ez főként a kisebb kapacitású SSD-vel szerelt számítógépek tulajdonosainak okozhat gondot. A probléma szerencsére nagyon könnyen orvosolható, egyszerűen csak törölni kell a számítógépről a szükségtelen telepítési és egyéb állományokat.

Ehhez be kell hozni a Gépház alkalmazást, majd abban a Rendszer → Tárterület menübe kell navigálni, ott pedig a Hely felszabadítása most feliratra kell kattintani. A Windows ezután tételesen fel fogja sorolni a törölhető fájlokat, a módszerrel akár 20+ gigabájt hely is felszabadítható.

A másik felfedezett problémát az jelenti, hogy az elmúlt három évben kiadott Intel processzorokkal rendelkező számítógépeken inkompatibilitási hiba miatt meghiúsulhat a legújabb Windowsra való felfrissítés, ha az Intel Audio Driver bizonyos verzió vannak telepítve.

Ez a meghajtó felelős azért, hogy az integrált Intel videovezérlők képesek legyenek hangot kiküldeni a HDMI vagy DisplayPort kábellel csatlakoztatott kijelzőkre.

A probléma megoldható az Intel legfrissebb grafikus driverének a telepítésével, ezt innen tudják letölteni az érintett felhasználók.

Végül egy érdekesség: a Windows 10 October 2018 Update-ban lévő Feladatkezelő alkalmazás jelenleg hibásan jelzi ki a processzorok kihasználtságát, ezt a hibát jövő hét kedden fogja patchelni a Microsoft.

