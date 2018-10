Előrendelhető az ezerdolláros billentyűzet

Verekedni is lehet a mechanikus klaviatúrával.

Látszólag új őrület tombol a fogyasztóelektronikai eszközök piacán, lassan már a leghétköznapibb eszközökből is lesz ezer dollár feletti változat. Az ausztrál Rama nevű cégnek most sikerült kimaxolnia az abszurditást a billentyűzetek piacán, a frissen előrendelhetővé vált Koyu billentyűzetéért akár ezer amerikai dollárt is elkér, ráadásul ebben az árban még a mechanikus kapcsolók és a billentyűsapkák sincsenek benne.

A két további tétel együtt 137 dollár pluszköltséget jelent, így az összköltség 1137 dollárra, nettó 322 ezer forintra lő ki. Aki hazánkból rendel egyet, annak a szállítási költség, a vámolás és az ÁFA után bőven 400 ezer forint feletti bruttót kell kifizetnie.

Mindezt úgy, hogy még csak nem is teljes méretű és funkcionalitású, hanem egy 65 százalékos szélességű billentyűzetről van szó.

No de mit a Koyu legdrágább variánsának a titka, mitől ilyen megdöbbentő az árcédulája? A válasz szinte magától értetődő: a billentyűzet háza egyetlen sárgaréz tömbből lett kiesztergálva. Ennek köszönhetően kapcsolók és sapkák nélkül

4,4 kilogrammot nyom a klaviatúra.

Szerencsére azokra is gondolt a cég, aki túl könnyűnek és olcsónak éreznék a klaviatúrát, ők két további súly felszerelésével 5,2 kilóra bővíthetik a súlyát.

A termékből létezik még egy réz+alumínium kombinációt használó változat is, amely 3,5 kilós és 800 dollárba kerül, de a Koyu teljesen alumíniumházas alapváltozatát már potom 360 dollárért is elvihetik az érdeklődők. Nettó 226 és 102 ezer forintokról van szó, kapcsolók és sapkák nélkül.

