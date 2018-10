Főleg fiatal férfiak halnak bele a szelfizésbe

Itt az első statisztika a szelfi okozta halálesetekről: leginkább fiatal férfiak halnak bele a szelfizésbe.

Az emberek egy része az utóbbi években mindent megtesz egy jó szelfiért, de néha végzetes baleset történik. Van, aki szikláról zuhan le, mást áramütés ér, amikor vonatra mászik. Van, akit pedig az áramlás sodor el. Oroszországban az adótornyok tetejére és extrém magas épületekre másztak fel a fiatalok, és bár az orosz hatóságok igyekeznek tenni valamit, a trend folytatódik, és egyre veszélyesebb dolgokat csinálnak a szelfizők.

A szelfi okozta halálesetek egyre nagyobb figyelmet kapnak, a pszichológusok pedig próbálják felhívni a figyelmet, hogy manapság nem csak fizikai, de virtuális világban is élünk. Néha pedig elég nehéz szétválasztani a kettőt.

Az emberek a jelentések szerint egyre veszélyesebb mutatványokat vállalnak be azért, hogy végül egy menő szelfit tegyenek közzé a közösségi oldalakon, és így 15 perc hírnévre tegyenek szert.

Az All India Institute of Medical Sciences becslései szerint 2011 és 2017 között legalább 259 haláleset következett be szelfizéses baleset miatt. A tényleges szám ennél nagyságrendekkel nagyobb, ugyanis a szakértők csak a média hivatalos jelentéseivel számoltak.

A kutatások szerint leginkább az indiai, orosz, amerikai és pakisztáni emberek halnak meg szelfizés közben. Az áldozatok 72 százaléka pedig férfi és 30 év alatti.