Újabb üzenetküldővel próbálkozik a Yahoo

Már tölthető a Yahoo legújabb azonnali üzenetküldője, a Yahoo Together.

A Yahoo idén küldte nyugdíjba az első azonnali üzenetküldők egyikét, a Yahoo Messengert. Mégpedig azért, mert senkit sem érdekelt az app. Mindenki jobb és biztonságosabb megoldásokat választott.

A Yahoo most újra próbálkozik, és szeretne teret nyerni az üzenetküldők piacán. Itt a Yahoo Together.

A kezelőfelület nagyon hasonlít ahhoz, amit a Slack kínál, és bár funkciókban gyengébb a Yahoo megoldása, egyértelmű, hogy megszorongatná a riválisát a program.

A Yahoo Together mögött egyébként ugyanaz a fejlesztőcsapat áll, akiknek a Yahoo Messengert köszönhettük. Az app zárt bétája eddig Yahoo Squirrel néven futott. A Yahoo Together már Android és iOS rendszerekre is letölthető. Az üzenetküldőhöz Yahoo-fiók is kell, de olyanok is használhatják, akik meghívót kapnak egy-egy csoporthoz. Webes vagy asztali kliens sajnos nincs, de okosemlékeztetők igen.