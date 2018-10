Hivatalosak a Facebook Portal okoskijelzők

Zuckerberg esküszik, hogy tiszteletben tartják a magánszférát.

Az év elején még arról volt szó, hogy a Facebook májusban bemutatja az első okoskijelzőit. Ez nem jött össze, elsősorban a Cambridge Analytica-botrány miatt úgy döntöttek a cégnél, hogy pár módosítás kedvéért, plusz a kedélyek csillapodásáig inkább elhalasztják a kütyük leleplezését és piacra dobását.

Most eljött a nagy nap, hivatalosan is bemutatkozott a Portal és a Portal Plus.

Az eszközök nagy specifikusan a Facebook Messengeren keresztüli videohívások folytatására lettek kitalálva.

A videohívásokkor nem muszáj mindkét csevegő félnek Portalt használni, a számítógépes és mobilos felhasználókkal is kompatibilisek a kütyük. Sejthetően elérhető jó néhány alkalmazás és szolgáltatás a Portalokról, például az Amazon Alexa hangasszisztens, a The Food Network, a Pandora és a Spotify is használható.

Netezni viszont nem lehet rajtuk, még a Facebook sem böngészhető a hangutasításokkal vezérelt eszközökkel.

A két Portal tudás tekintetében teljesen azonos, a különbség pusztán a hardverükben van. A 199 dolláros Portalba 10 hüvelykes és 1280×720 pixeles kijelző került, csak fekvő tájolásban használható, a hangot pedig egy sztereó hangszórópár biztosítja. Ezzel szemben a 349 dolláros Portal Plus modellben 15 hüvelykes és 1920×1080 pixeles panel van, fekvő és álló tájolású kijelzővel is használható, a sztereó hangszórópár mellé pedig betársult egy mélynyomó is.

A Portal eszközöket nappaliban vagy konyhában való elhelyezésre tervezte a Facebook, ám ettől függetlenül a magánszféra védelmét most az egyszer látszólag tényleg komolyan vette a cég. A vállalat nem rögzíti a videohívásokat, az eszköz összes szoftveres funkciója a Portalokon fut, és a felhasználói adatok is a beépített háttértáraikon maradnak. Emellett a Portalok webkamerái nem csak letakarhatóak egy fedőlappal, de a felhasználók egy gombot megnyomva fizikailag leválaszthatják a mikrofonjaikat és a webkameráikat az alaplapjaikról.

A gomb lenyomásakor lényegében ugyanaz történik, mint amikor kihúzzuk a számítógépből a webkamera és a mikrofon kábeleit.

Videohívás közben a Portal kütyük automatikusan detektálják, hogy hány személy van a webkameráik lencséje előtt. Ha egy személy, akkor arra fókuszálnak, viszont ha többen is vannak a helyiségben, akkor a kamerájuk átvált a széles látószögű lencse használatára, hogy mindenki biztosan bent legyen a képben. Ugyanez a váltás akkor is automatikusan megtörténik, ha egyetlen személy van a lencse előtt, de az kisétál a normál látószögű lencse látómezejéből.

A Portal és a Portal Plus forgalmazása novemberben kezdődik majd az Egyesült Államokban, az előbbiért 199 dollárt, az utóbbiért pedig 349 dollárt kér a Facebook. Nem világos, hogy Európába mikor érkezhetnek meg az eszközök.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!