Ilyet még nem látott: a világ legfurább hordozható kütyüi!

A miniatürizáció evolúciója lehetővé tette az elmúlt években, hogy a különféle technológiai cégek tervezői korábban sosem látott hordozható-viselhető kütyükkel álljanak elő. E termékek piaca óriási, hiszen a GfK piackutató cég szerint például az idei évben várhatóan 3 milliárd dollár, azaz mintegy 850 milliárd forint értékben találnak majd gazdára ilyen típusú termékek.

Közöttük vannak többé-kevésbé szokványos eszközök, ilyenek például a gyakorlatilag számítógépként funkcionáló okosórák, vagy a rendkívül apró mobil zenelejátszók. Ám ezek mellett akad jó pár egészen egyedülálló, sőt bizarr darab is. Ezekből készítettünk egy korrekt kis válogatást, szóval jöjjenek azok a hordozható modellek, amitől a szánk is eláll!

Szmogban villogó ruha

A mai világban sajnos a légszennyezettség hatalmas problémát jelent. Magyarországon is elő-előfordul szmogriadó, de ennél sokkal rosszabb a helyzet a nagy ázsiai megapoliszokban. A szennyezett levegő káros, és több betegség, ezáltal a korai halálesetek kialakulásáért tehető felelőssé.

A Diffus Climate Dress nevű ruhadarab tervezői szenzorokat, és vékony LED csíkokat szőttek az anyagba. Az érzékelők folyamatosan elemzik a levegő minőségét, és amikor a széndioxid koncentrációja túllép egy előre meghatározott határértéket, akkor a fénykibocsátó diódák bekapcsolnak, és halvány drengésbe burkolják a ruha viselőjét.

Nem boxer, láthatatlan billentyűzet

A Tap első pillantásra úgy néz ki, mit egy fura boxer, csakhogy ezzel nem verekedni kell, hanem gépelni. Ez ugyanis létrehoz egy virtuális klaviatúrát, és az ujjak mozgását elemezve találja ki, hogy melyik gombot is szerette volna megnyomni a felhasználó.

A termék Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatható más kompatibilis eszközökhöz, és a "leütött karakter" így azok képernyőjén jelenik meg. Ez lehet például egy okostelefon, de akár egy számítógép is. Sőt VR szemüveg használatakor arra is van mód, hogy a szemüvegben megjelenjen egy stilizált billentyűzet, azaz a használatához nem kell feltétlenül tudni vakon gépelni (de azért ajánlott). A Tap egérként is használható, hiszen a hüvelykujjra való egységen elhelyeztek egy mini tapipadot is.

Izgalomra fényképező kamera, kutyáknak!

A Nikon dolgozott ki egy különleges eszközt, amely Coolpix L31 kamerából, egy speciális hámból, és egy pulzusmérővel felszerelt nyakörvből áll, amely Bluetooth révén vezeték nélküli úton csatlakozik a fényképezőgéphez.

Az összes szerkezetet fel kell csatolni az ebre, és ha annak felszökik a pulzusa, azaz izgalomba jön, azt a szenzor érzékeli, jelet küld a kamerának, amely automatikusan lő egy fotót, amely egy memóriakártyára kerül. A gazdi képsőbb pedig értelemszerűen letöltheti és megnézheti az ezen található képeket.

A biciklissisak , amely kihívja a mentőt.

Az Omni Coros kerékpáros sisak úgy fest,mint egy hagyományos fejvédő. Csakhogy ellátták lámpával, hangszórókkal, és egy mikrofonnal is, így úgy lehet vele zenét hallgatni, vagy akár telefonálni, hogy ahhoz nem kell a fülbe dugni semmit, vagy nem kell kézben tartani a telefont. És ez még nem minden!

A sisakot felszerelték egy ütközés érzékelővel, amely ha aktiválódik, azaz erős ütés éri, azonnal elküld egy üzenetet a telefonunk segítségével egy korábban megadott személynek az esés helyének koordinátáival. Így villámgyorsan a helyszínre lehet küldeniakár egy mentőt is, ami adott esetben akár életet is menthet.

UV szenzor a hüvelykujjon

A kozmetikai ipar egyik óriása,a L'Oreal egy egészen furmányos, de teljesen logikus temrékkel állt elő a közelmúltban. A vállalat kidolgozott egy olyan mini szenzort, amely az UV sugárzás mérésére szolgál, és amely a kapott adatokat vezeték nélküli technológia révén továbbítja egy okos eszközre. Olyan pici, hogy konkrétan egy ember hüvelykujjának körmére is felersíthető, és úgy fest, mint valamilyen különleges ékszer.

Amennyiben az értékek átlépnek egy előzetesen megadott határértéket (ez bizonyos keretek között változtatható), akkor a telefon jelzi azt a gazdájának, és egy füst alatt rászól, hogy ne menjen egy darabig a napra. Ez a termék a tökéletes példája annak, hogy hogyan kell egy jó ötletet remekül megvalósítani, úgyhogy csak gratulálni tudunk hozzá.

A viselhető kontroller

A mostanában bemutatott Xenoma E-Skin egy olyan különleges póló, amelyet direkt a videójátékok irányításához terveztek. Az anyagba varrtak 14 gyorsulásmérőt, amelyek folyamatosan monitorozzák, hogy a felhasználó mit is csinál például a karjaival.

A kapott adatokat továbbítják a számítógéphez vagy konzolhoz, amely ezeket úgy érzékeli, mintha a játékos megnyomott volna a klaviatúrán vagy gamepodon egy gombot. Ez nyilván a táncolós, vagy a fitnesz, esetleg a verekedős alkalmazásoknál használható, értelemszerűen mondjuk egy stratégiai- vagy kaland játéknál nem az igazi. Mindenesetre tény, hogy érdekes darab, és van rá esély, hogy új színt hozzon a programok irányításába.

+1 - A világ legmenőbb órája... lehetett volna

A Ritot sztorija úgy indult, mint egy tündérmese. A San Francisco-i cég kitalált egy olyan beépített projektorral rendelkező karkötőt, amely képes a pontos időt a felhasználójának kezére kivetíteni. Ez egészen szuperül nézett kis, nem csoda, hogy a kitűzött 50 000 dollár helyett 1,4 millió dollárt kalapoztak össze rá. Tehát a tőkéjük bőven megvolt, viszont a projektet mégsem tudták sikerre vinni.

Először problémáik támadtak az energiaellátással, aztán a fényerővel, aztán a lencsékkel, aztán a beszálítókkal. Folyamatosan hitegették az embereket, akik bíztak bennük, és előre kifizették a megrendelt órákat. Viszont a jelek szerint nem sikerült úrrá lenni a nehézségeken, és mostanra a vállalat eltűnt. Maguk után viszont óriási kulimászt hagytak, hiszen a pénzt felélték, így most az Indiegogo nevű közösségi oldalon őrjöngenek a károsultak. Teljes joggal.

