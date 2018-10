Szex, szerelem, gyilkosság az ókori Görögországban

Az Assassin's Creed-sorozat a számítógépes-konzolos univerzum legmonumentálisabb sorozatai közé tartozik, amely viszont az évek során megfáradt, unalmassá és önismétlővé vált. Tavaly a készítők mindent egy lapra téve fel úgy döntöttek, hogy a nevet és a szimpatikus gyakógép orgyilkosra épülő fő koncepciót megtartva, alapjaitól újraépítik a szériát.

Így született meg az ókori Egyiptomban játszódó Assassin's Creed Origins, amelyet például a hazai sajtó egy része fanyalogva fogadott, de valójában egy rendkívül szórakoztató, magával ragadó, filozofikus és nem utolsó sorban gyönyörű program lett.

A készítő Ubisoft háza táján jól tudják, hogy addig kell ütni a vasat, amíg az tűzforró, így villámgyorsan, gyakorlatilag egy éven belül előálltak a folytatással, az Assassin's Creed Odyssey személyében. Az alapok nagyon jók voltak tehát, de már számtalan példát láttunk rá, hogy még a legnagyobbak is képesek aranytéglából kerti budit építeni, úgyhogy nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen is lett az új rész. Sikerült-e megtartani a normális történetmesélést? Milyen lett a grafika és a bejárható vidék? Mennyire okos a gép, és úgy egyáltalán mennyire élvezetes a játékmenet? A programot kipróbáltuk, gyakorlatilag több napon keresztül éjjel-nappal nyúztuk, úgyhogy megalapozott véleményt tudunk mondani mindenről!

Sztori: remek

A történet ezúttal Görögországban, a peloponnészoszi háború korában játszódik, amikor is Athén és Spárta próbálta kevésbé kulturált körülmények között lemeccselni a nézeteltérésüket. Az Assassin's Creed játékok sava-borsát mindig is a gyilkolászás jelentette, így értelemszerűen a körülmények kiválóan adottak egy jó kis kaszaboláshoz, vagy szofisztikált orgyilkossághoz, kihez, mi áll közelebb.

Az Odyssey során egy fiatal lánnyal vagy sráccal kell a paraszti sorból, szegénységből feltörve egyre erősebbé és ügyesebbé válni. A kalandok során pedig szépen lassan kibomlik családunk tragikus története, és a bosszú útjára lépünk, hogy végül egész Hellász sorsára befolyással legyünk. A történet végkimenetele függ a játékbeli cselekedeteinktől, amire máshol már láthattunk példát, de ebben a sorozatban ez újdonságnak számít. Úgyhogy mire a sztori végére érünk, tündökölhetünk jóságos, szeretett hősként, de tekinthetnek ránk a népek a halál éjfekete angyalaként is. Ez olyan szempontból nagy pozitívum, hogy többször is végig lehet játszani az Odyssey-t, úgy, hogy mégis újdonságokat tartogathat majd a program. Természetesen a történetből nem hiányozhat a misztikum, a megoldandó rejtélyek sora, az árulás, a politika, az intrika, a szerelem, sőt a szex sem. Ez utóbbira egyébként minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek Ubisofték.

Gyakorlatilag úgy üzekedhetjük végig az ókori Görögországot, hogy az egy feltüzelt nyuszinak is becsületére válna.

Végtelen szabadság

Itt is egy hatalmas, szabadon bejárható (sziget)világban zajlanak az események, a maga hegyeivel, völgyeivel, településeivel, temetőivel, barlangjaival, tengerpartjaival, börtöneivel, katakombáival, szántóföldjeivel, folyómedreivel és szent helyeivel. A játékos pedig tényleg oda mehet, ahova csak akar, az már egy más kérdés, hogy az elején jó eséllyel egy csapással kivégzik, ha rossz helyen kolbászol, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag tényleg minden rajtunk múlik.

A környezet kellően változatos, és ami ennél is jobb, gyakorlatilag mindenhova el lehet jutni. Felmászhatunk az összes háztetőre, szoborra, szirtfokra, a főhősünk, ha megunná az orvgyilkolást, nyugodtan elmehetne artistának is, a világ legnívósabb cirkuszaiban is örömmel látnák. Aki megunja a baktatást az lovacskázhat, szekeregelhet is, a vízen pedig értelemszerűen a hajókkal kell közlekedni, ha valaki nem óhajt úszkálni a szigetek között a cápák vidám társaságában.

Grafika

A grafikát érdekes módon ezúttal is lehúzták néhányan, teljesen érthetetlenül, ugyanis a játék kegyetlenül jól néz ki. A táj valami elképesztő, a növény és állatvilág kellően változatos, épp úgy, mint az épületek, települések. Az animációk szépek, finomak, nyilván amit látunk az még csak nagyon távolról közelíti meg azt, ahogy egy ember a valóságban mozog, de jelenleg ennél sokkal többre a technológiai fejlettség nem képes.

A látványvilág mellett egyebeként a hangok is nagyon rendben vannak: A zene hangulatában passzol a játékhoz, és a környezeti zajok, tehát a fegyvercsörgés, a hullámok csapkodása, a szél zúgása, vagy a tehenek óbégatása is kellően élethű. Még arra is odafigyeltek, hogy a szereplők görögös akcentussal szólaljanak meg

Játékmenet

Megmaradt a játékmenetben is a hatalmas szabadság, ami egyrészt abban nyilvánul meg, hogy oda megyünk, ahova akarunk, azzal beszélünk, akivel akarunk, illetve abban, hogy a lehető legváltozatosabb módszerekkel intézhetjük el az ellenségeinket. Ha valakit ki kell nyiffantani, kiállhatunk vele szemtől szembe, lenyilazhatjuk messziről, hátulról lopakodva leszúrhatjuk, lecsaphatjuk lóhátról, megmérgezhetjük, elkábíthatjuk. Illetve különösen szívós pofák esetén mindezeket kedvünkre kombinálhatjuk. Ez pedig igen jót tesz a programnak, mint ahogyan az is, hogy a küldetések, feladatok meglehetősen változatosak.

Aki megunta az öldöklést, az mehet nyersanyagot guberálni, bőrre, fára, ércre vadászni az erdőbe és a barlangok mélyére, hogy aztán a cuccokból fejlessze a felszerelését. Emellett elsétálhat az Arénába boxolni, úszkálhat a tengerben kincsekre vadászva vagy csak szimplán felfedezheti a vidéket, amitől szintén táposabbá válik a karaktere.

Ugyanis a karakterfejlődés is nagyon fontos részét képezi a játéknak. Egyrészt, ahogy haladunk előre, úgy üt egyre nagyobbat a főszereplőnk, illetve nő az életereje (azaz több pofon/szúrás/nyílvessző után "hal meg"), emellett vannak különféle képzettségek és képességek is, amelyek extra tulajdonságokat, funkciókat kínálnak, és ezek közül mi dönthetjük el, hogy melyiket is szeretnénk erősíteni. Akad olyan, amivel egy csapásra betörhetjük az ellenfél pajzsát, egy másikkal mérgezni tudunk, egy harmadikkal pedig pontosabban lőni, hogy csak néhány példát említsünk. A kihívásra sem lehet panasz. Négy nehézségi fokozat van, mi a legdurvábban nyomjuk, és hát azért sikerült már egy párszor meghalni, de hát ez adja az egésznek az értelmét.

Értékelés

Azt már most lehet tudni, hogy lesz még egy pár nagy játék idén, például a western legenda Red Dead Redemption legfrissebb része. De már az is biztos, hogy az új Assassin's Creed is előkelő helyen fog szerepelni az éves listákon.

Ugyanis az Odyssey egyszerűen szuper lett, egy olyan játék, aminek nincs gyenge pontja. Imádjuk!

