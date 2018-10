Prémium táblagéppel újított a Google

A Surface Pro és iPad Pro gépek ellenfele a Pixel Slate.

Nem csak a Pixel 3 okostelefonjait mutatta be a kedd esti sajtóeseményén a Google, de három év kihagyás után végre egy újabb táblagéppel is előállt. A Chrome OS-t futtató Pixel Slate egy pémium eszköz, amelyhez billentyűzetes és tapipados dokkolót is kínál a vállalat, lényegében a Surface Pro és iPad Pro ellen pozicionálták. Ezt nem csak funkcionalitás tekintetében kell érteni, hanem árban is: a hardverkiépítéstől függően 599 és 1699 dollár közti összegbe kerül.

A Google új táblagépe 12,3 hüvelykes és 3000×2000 pixeles érintőkijelzőt kapott, az előlapi és hátlapi kamerái 8 megapixelesek, az előlapjából pedig egy sztereó hangszórópár kandikál ki. Ugyan táblagépről van szó, de a Chrome OS felületét elsősorban inkább egeres és billentyűzetes használatra optimalizálták, függetlenül attól, hogy egy ideje már Androidra készült alkalmazások is futtathatóak a rendszeren, ezeket a Play Áruházból telepíthetik a felhasználók. A produktivitási célú funkcióknál tartva a Chrome OS támogatja a futó alkalmazások ablakainak egymás mellé való kitűzését is.

A Pixel Slate billentyűzetes és tapipados dokkolója önmagában nem túlságosan érdekes darab, bár a Google mérnökei váratlanul ötletet merítettek a Material Design dizájnyelvből, és lekerekítették a klaviatúra gombjait, ami elég furán néz ki. Viszont mindenképp jó hír, hogy a dokkoló egy dedikált csatlakozón keresztül kommunikál a táblagéppel, így

a csatlakoztatása ellenére szabadon marad a tablet alján lévő USB-C kapu.

Sajnos a periféria nincs benne a Pixel Slate dobozában, külön 200 dollárba kerül. Nem ez az egyetlen kiegészítő az eszközhöz, a Google 100 dollárért egy érintőceruzát is kínál hozzá a rajzolni vagy jegyzetelni kívánóknak.

Mint említettük, az eszköz többféle hardveres konfigurációban is elérhető lesz, a modellek között a processzor, a memória, továbbá a háttértár mennyisége jelenti a különbséget. Processzorokból nyolcadik generációs Intel Celeron, Core m3 és Core i5 kerülhet az eszközbe, memóriából 4 / 8 / 16 GB válaszható, a háttértár pedig 32 / 64 / 128 / 256 GB lehet.

A legfeljebb 10 óra akkus üzemidőt kínáló Google Pixel Slate a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasóval is rendelkezik, a háttértárán lévő adatok biztonságáról pedig egy Google Titan chip gondoskodik.

Az eszköz valamikor a közeljövőben kerül piacra, idén csak az egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, továbbá a kanadai piacra kerülése biztos.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!