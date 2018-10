Öt Nokiára jön heteken belül az Android 9 Pie

Háromra még októberben elérhetővé válik a frissítés.

Továbbra is tempósan dolgozik a Nokia okostelefonok jelentős szoftverfrissítésein a finn HMD Global, a múlt hónap végén már el is juttatta a legújabb Android 9 Pie-t a Nokia 7 Plus modellre. Most kiderült, hogy öt további készülék tulajdonosainak sem kell már sokat várniuk a jelentős rendszerfrissítésre.

A HMD Global friss tájékoztatása szerint ezek közül háromra – a Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus és Nokia 7.1 készülékekre – ráadásul még október hónapban elérhetővé válik a szoftver, így a tulajdonosaiknak érdemes lelkileg felkészülniük az Android 9 Pie telepítgetésére.

A másik két heteken belül frissítendő készülék a Nokia 8 és a Nokia 8 Sirocco lesznek, ezekre a gyártó állítása szerint novemberben jön majd meg a legújabb Android.

