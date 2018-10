Megkezdődött az Android márka kivezetése?

A Google egyszer sem említette a Pixelek bejelentésekor.

Az Android elévülhetetlen érdemeket szerzett az egzotikus és méregdrága okostelefonok hétköznapi távközlési eszközökké változtatásában, ám a Google marketinges csapatához közel álló forrás szerint ez részben a vesztét okozhatja, az évek során túlságosan is megszokottá vált a márkaneve. Ez olyan szempontból problémát jelent, hogy a hardveres termékek bejelentésekor hatástalanná vált az Android brand hangoztatása, vagy legalábbis az átlagos fogyasztókat hidegen hagyja.

A mobilgyártók után az elmúlt években már a Google marketinges csapata is lényegében csak akkor használja az Android nevet, ha elkerülhetetlenül szükséges. Most új szintre lépett az ügy: a Google e heti nagy sajtótájékoztatóján

egyetlen alkalommal sem mondta ki senki az Android nevet,

pedig két Pixel okostelefont is bemutattak az eseményen.

A forrás szerint végső soron a Google idővel teljesen ki szeretné vezetni az Android márkanevet, bár vannak olyan befolyásos emberek a cégen belül, akik nagyon kötődnek hozzá, és ellenzik a törekvést.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a Google nagy csendben átnevezte az SMS-alkalmazását Android Üzenetekről simán Üzenetekre. Az app telepítése után a mobilok indítóiban eddig is Üzenetek néven jelent meg a program, de most már a Play Áruházban is ezen a néven szerepel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!