Bemutatkozott a Nokia 3.1 Plus

Végre ujjlenyomat-olvasót is kínál a belépőkategóriában a HMD.

Aránylag csendben új modellel bővült a HMD Global megfizethető telefonkínálata, a Nokia 3.1 Plus egyértelműen a vállalat eddigi legjobb készüléke a belépőkategóriában. Nem világos, hogy mikor jelenik majd meg az európai piacokon, egyelőre csak Indiában vált elérhetővé, méghozzá 11 500 rúpiás, olyan nettó 43 ezer forintos kezdőáron.

Ennyi pénzért cserébe persze moderált elvárásokat kell támasztani, de a Nokia 3.1 Plus minden fontos téren elfogadható kompromisszumnak tűnik. A hazánkban is már jó ideje kapható Nokia 3.1-hez képest nagyobb az érintőkijelzője, (5,2 helyett 6 hüvelykes, de a panel maradt 1440×720 pixeles), ám ami ennél sokkal fontosabb, hogy

egyrészt rendelkezik hátlapi ujjlenyomat-olvasóval,

másrészt pedig a hátlapján lévő 13 megapixeles kamera mellé betársult egy 5 MP-es szenzor is, amelyet a mélységélesség állítására használ a kameraszoftver.

A Nokia 3.1 Plus érdekesebb tulajdonságai közül a MediaTek Helio P20 lapkakészlet, a 3500 milliamperes akku, a 8 MP-es előlapi kamera, az NFC, a klasszikus hangcsatlakozó, továbbá az Android 8.1 emelhetőek ki.

Kétféle változatban lesz kapható: az olcsóbbikba 2 GB memória és 16 GB háttértár, a drágábbikba pedig 3 GB RAM és 32 GB háttértár került. Mindkét modell tárhelye bővíthető microSD-vel.

Amennyiben hazánkban is piacra kerül a telefon, akkor olyan bruttó 54 ezer forint körüli árra lehet számítani. Ezzel egyértelműen nem lenne egy ár-érték bajnok, viszont az Android One program jóvoltából három évig megkapja az Android havi hibajavításait, két évig pedig nagy szoftverfrissítések is járnak hozzá.

A jóval olcsóbb kínai konkurenciához képest a Nokia 3.1 Plus elsőre drágának tűnik, de van ráció a választása mögött.

