Kamu Google Fotók app került a Microsoft Áruházba

Tragikus, hogy a Microsoft még egy ilyen csalást sem képes kiszűrni.

A számítógépezők java már biztosan találkozott az eredetileg Windows Áruháznak nevezett, ám nemrég Microsoft Áruházra átnevezett programbolttal, ez a Windows 8 / 10 hivatalos programboltja. Sajnos a komoly fejlesztőket nem érdekli az áruház, így javarészt csak faék egyszerűségű és haszontalan programok landolnak benne, plusz szerzői jogokat és közismert védjegyeket sértő appoknak is rendszeresen otthont ad.

Az utóbbi jellegű problémák még érthetőek is volnának, ha a Microsoft nem állítaná azt, hogy az Apple App Store-hoz hasonlóan minden beküldött app kézi ellenőrzésen esik át az elérhetővé tétele előtt. Most újabb botrány tört ki a Microsoft Áruházban, miután a napokban felkerült egy Album by Google Photos névre keresztelt alkalmazás.

A szoftver végtelenül egyszerű volt, a telepítése után be lehetett tölteni benne a Google Fotók szolgáltatás webes felületét. A neve alapján nyilván azt hihették a vásárlók, hogy maga a Google készítette a programot, ráadásul a fejlesztőjeként a Google LLC nevű cég volt feltüntetve.

Ezzel két baj is van: a Google hivatalos Microsoft Áruházas fiókjának „Google Inc". a neve, és persze nem a vállalat készítette a kínált appot.

Nem tudni, hogy vajon ki regisztrálhatta ezt a felhasználói fiókot és készíthette az alkalmazást, de annyi jó hírrel tudunk szolgálni, hogy a jelek szerint nem lopta a Google-fiókok neveit és jelszavait. Viszont a felhasználó számára láthatatlan (de videós hirdetések esetében hallható) reklámokat töltött be, majd magától lekattintotta azokat,

a készítője így próbált pénzt keresni a kamu alkalmazással.

A Microsoft mostanra törölte az appot a Windows hivatalos programboltjából. Nem világos, hogy pontosan mennyi ideig, de a jelek szerint napokon át elérhető volt az Áruházból.

