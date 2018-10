Jól átverte a játékosokat az UberEats

Mégsem járt ingyen Call of Duty a tonhalas sült burgonya mellé.

Az Ubert elsősorban a többek közt hazánkban is betiltott taxiszolgáltatásáról ismerik, de egyes városokban a sofőrjei valójában ételfutároknak is felcsaphatnak. A múlt hét végén jelentős felhajtást csapott az UberEats brit ága: a cég azt ígérte a jó előre beharangozott #CodforCod promóciójában, hogy aki rendel egy adag tonhalas sült burgonyát a Harry Ramsden's-től, az kap ingyen egy PlayStation 4-es kópiát a múlt héten megjelent Call of Duty Black Ops 4-ből.

Ez túlságosan jónak tűnt ahhoz, hogy igaz legyen, elvégre a 7,99 fontos rendelés mellé elég eszement dolog 50 font értékű játékot adni. Természetesen a promóciós anyagokban kis betűkkel fel volt tüntetve, hogy az akció csak a készlet erejéig tart.

A promóció elindulása után azonnal megjelentek az első csalódott vásárlók a Twitteren, miszerint azonnal elfogytak a készletek.

A szintén brit EuroGamer utánajárt az ügynek, mire kiderült, hogy összesen

40 kópia (!) állt rendelkezésre a játékból,

azaz a három Harry Ramsden's étterem mindegyike olyan 13 darabot kapott. Az egyikhez ráadásul jóval azután jöttek meg a játékok, hogy elindult a promóció.

A reklámkampány erősen súrolja a fogyasztók megtévesztésének a határát: a gamerek joggal hihették, hogy az Uber Eats legalább száz vagy kétszáz darabot szét fog osztogatni a játékból, így ha nagyon gyorsak, akkor tényleg lehet esélyük szerezni egy kópiát.

