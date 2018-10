A technikai fejlődés az oktatásban is jelen van, ezzel párhuzamosan pedig szinte a mindennapok része az is, hogy a legtöbb gyerek és tanár zsebében is komoly képességekkel rendelkező eszköz lapul. Az Apple Schoolwork nevű alkalmazása erre építve segít a pedagógusoknak a mindennapokban.

Az iPad-ekre fejlesztett alkalmazás egyik erénye az lehet, hogy egy jól ismert eszköz csatasorba állításával teszi lehetővé az osztály számára kiosztott feladatok menedzselését, miközben az egyes tanulók fejlődését is nyomon követhetik a tanárok. Az Egyesült Államokban már elterjedt oktatási appokkal (pl. Explain Everything, Tynker, GeoGebra, Kahoot!) együttműködő Schoolwork lehetővé teszi, hogy a tanárok akár ezen alkalmazásokon belül is oszthassanak ki feladatokat a diákoknak, így egy platformon belül kezelhetők az ezekben elvégzett feladatok eredményei.

Emellett a feladatok kiosztásakor arra is lehetőséget ad az új alkalmazás, hogy jegyzeteket, online hivatkozásokat és különféle csatolmányokat rendeljenek az egyes feladatokhoz – ez, és az egyes diákok teljesítményének, fejlődésének nyomonkövethetősége pedig jelentősen segít abban, hogy még inkább testreszabható, az adott tanuló számára leghatékonyabb módszereket és feladatokat alkalmazza a pedagógus.

Az adatvédelem egy ilyen felület esetén természetesen kiemelt fontosságú, hiszen sok esetben kiskorúakról, az ő tudásszintjükről, előmenetelükről gyűlnek össze információk az alkalmazás használatával.

A felhasználói azonosítókat az iskola készíti el a gyerekek számára, és az összes adatot az érzékenységüknek megfelelően kezel a rendszer.

Az, hogy a Schoolwork mikor teszi be a lábát a hazai oktatási intézményekbe, nem igazán tudható, azonban egyes fentebb említett alkalmazások már most is elérhetők bárki számára, így ha az iskolákban még nem is, de otthon megpróbálkozhatunk azzal, hogy az okostelefonjuk nyomkodásába feledkezett gyerekeket ezek felé tereljük. A GeoGebrával geometriát, algebrát és számítási feladatokat végezhetnek el, a Kahoot!-tal pedig különféle kvízeken keresztül fejleszthetik a tudásukat játékos módon.

