Prémium és erős okosóra lett a Montblanc Summit 2

1000 dollárba kerül a Wear OS rendszerű okosóra, de már Snapdragon Wear 3100 chip van benne.

A Qualcomm nem is olyan régen mutatta be a Snapdragon Wear 3100-as chipet, majd azt is megerősítette, hogy az első erre építő okosóra a Montblanc Summit 2 lesz. Akkor még nem sokat lehetett tudni a viselhető eszközről.

Most azonban minden kiderült róla, hivatalosan is bemutatkozott. A Summit 2 az eredeti modellt követve 1,2 hüvelykes, kerek AMOLED-kijelzőt kap, amit zafírüveg véd, rozsdamentes acél házzal. A számlap körüli gyűrű forgatható, a két extra gomb programozható.

A hátlapra pulzusmérő és mágneses töltőcsatlakozó került. Az óra 42 milliméter széles, 14,3 milliméter vastag, a szíjak 22 milliméteresek.

A Wear OS rendszerű óra Snapdragon Wear 3100-as chipet rejt magában, ami olyan hatékony, hogy egész napos használatot tesz lehetővé. Time Only módban akár egy hétre is ki lehet tolni az üzemidőt. Belül 1 GB RAM és 8 GB tárhely található egyébként, a megszokott duplája.

Az okosóra vételára 995 dollár, a titán verzió 1095 dollárba kerül. Az egyes szíjak az árat tovább emelhetik.