A legtöbb számítógépes játékban a nők szerepe egyszerűen az, hogy fehérneműre hasonlító, miniatűr páncélokban lófráljanak. Összegyűjtöttünk három játékot, amiben végre fontos szerephez jutnak a nők is.

A videójátékokban, különösen a fantasy témájúakban, majdnem az összes női karakter besorolható a következő három kategória legalább egyikébe:

Szexi, hatalmas melleit alig takaró ruhában feszít. Valamilyen megszerezhető jutalom vagy elcsábítható nemjátékos karakter Elesett, megmentésre váró karakter: a klasszikus, toronyba zárt királylány.

Mindannyian tudjuk, hogy a melltartó nem páncél, és hogy Lara Croft (TombRaider) a valóságban nem szűk forrónaciban küzdene az elemekkel. A jelenség a férfi játékosok kedvéért létezik, de most, hogy a gamerek majdnem fele nő, itt az ideje, hogy változzon a dolog. A programozók és dizájnerek komoly felelőssége, hogy megmutassák, hogy a csajok is helytállhatnak bármilyen játékbeli szituációban. Ruhában is.

Aki pedig ilyen játékokkal szeretne játszani, az próbálja ki a következő hármat például!

Ellie (LastofUs)

A népszerű Last of Us Ellie-jét nem kell félteni. A talpraesett tinilány kulcsszereplője a zombi-apokalipszis játéknak és olyan hatékonysággal kaszabolja a sztereotípiákat, mint az előhalottakat. Ahelyett, hogy folyton megmentésre várna, ő segít a főszereplőnek túljutni a legnehezebb akadályokon, hol erővel, hol ügyes taktikával.

Faith Connors (Mirror'sEdge)

Faith egyedülálló a női játékkarakterek közt. Nem túlszexualizált, a testfelépítése lehetne bármelyik sportos nőé, és kényelmes ruháiból sem buggyannak ki óriási mellek. Az összeszedett, hidegfejű és intelligens Faith titkos információfutárként küzd az elnyomó rezsim ellen és meg sem kottyan neki.

Shephard parancsnok (MassEffect)

Shephard parancsnok különleges elem a listán, ugyanis valójában nemtelen. A játék kezdetén megválaszthatjuk, hogy a karakterünk nőként vagy férfiként induljon az űrbéli csatába. A játékkészítőknek hála, a döntés nem változtat a történet alakulásán és a karakter viselkedésén.

A MassEffect így letette a voksát amellett, hogy elsősorban emberek vagyunk, és a helyzet függvényében cselekszünk, nem pedig nemünk által vezérelve. Shephard parancsnok pedig ugyanúgy véghez viheti veszélyes küldetését, akár férfi, akár nő.

