Letarolhatja a karácsonyi szezont a Huawei

A kínai gyártó idén is követi a megszokott menetrendet, ahogy megérkeztünk az ősz kellős közepébe, úgy landoltak a hagyományosan a Mate-széria csúcskészülékei is, a Mate 20 Prónál nehezen találunk jobb csúcskészüléket a piacon jelenleg.

Ami a külsőségeket illeti: a Huawei Mate 20 Pro nagyjából úgy néz ki szemből, amilyenekké a csúcstelefonok váltak az androidos mezőnyben az iPhone X tavalyi megjelenése után. Széltől szélig tartó kijelző, a tetején a bevágással, angolosan notch-csal. Esetünkben rengeteg szenzort tartalmaz a kis sziget, tehát nem csak az előlapi kamera miatt haraptak ki helyet neki, ugyanis egy továbbfejlesztett 3D arcfelismeréssel is fel lehet oldani a készüléket, ami a hivatalos infók szerint 30 százalékkal gyorsabb, mint eddig, és akkor is felismer, ha a mintvételt követően szakállat növesztünk, vagy a fejünkre húzunk egy csinos kis kalapot. A sima Mate 20-nál ezek a szenzorok nincsenek, csak egy előlapi kamera, így a szenzorsziget is kevésbé zavaró, már akit ez zavar. Az ujjlenyomat-leolvasó lemaradt az előlapról és a hátlapról is a Mate 20 Pro esetében, ugyanis a kijelzőbe építették, minden bizonnyal ez az első olyan, magyar fogyasztók számára széles körben ismert és könnyen elérhető készülék, ahol ezt sikerült megoldani, A kamera a felhasználó arcának ezer pontját képes beolvasni mindössze 600ms alatt. A Mate 20 6,53 hüvelykes LCD (felbontás: 2,244 x 1,080), a Mate 20 Pro pedig 6,39 hüvelykes OLED (felbontás: 3,120 x 1,440) kijelzőt kapott, előbbinél a hátlapon van az ujjlenyomat-leolvasó. Az ujjlenyomat-felismerés rövid tesztünk alapján pontosan működik, a 3D arcfelismerés szintén. A telefonokat a Huawei új chipje, a Kirin 980 hajtja, a chipkészlet nyolcmagos processzora a tavalyi Kirin 970-hez képest 20 százalékkal erősebb és 40 százalékkal hatékonyabb teljesítményt nyújt. A Mate 20-ból 4 és 6 gigabájtnyi memóriával felszerelt verzió is létezik, a tippünk szerint Magyarországra az előbbi érkezik majd, a Pro verzió ugyanis 6 gigabájttal jön. A tárhely 128 gigabájt lesz, amit egy újfajta nanomemóriával egészíthetünk majd ki, viszont hogy ez milyen gyorsan terjed majd el, azt egyelőre nem tudjuk megtippelni.

A hátlap már kifejezetten egyedi, ugyanis egy fém keretben egy vakut és három kameraszenzort is találunk mindkét telefonon, vagyis a tavaszi P20 Pro után ismét tripla hátlapi kamerával érkeznek a Huawei új zászlóshajói. A Mate 20 esetében 16MP-es ultra széles látószögű, 12MP-es RGB és 8MP-es teleobjektív, míg a Mate 20 Pro-nál 40 MP-es RGB, 20 MP-es ultra széles látószögű és a 8MP-es teleobjektív lencserendszer nyújt megoldást a makró fotózás problémáira is: a készülékek az ígéret szerint tűéles képeket készítenek még akkor is, ha az adott tárgy nagyon közel van – akár 2,5 cm-re – a kamerához. A Mate 20 és Mate 20 Pro kameráival emellett ultra széles látószögű fotókat is készíthetünk. Emellett a mesterséges intelligencia használatával a mozgásban lévő tárgyak és alanyok útját kiszámítva képesek leszünk arra (pontosabban a kamera), hogy éles maradjon az alany a fotón, például ha valaki ugrál, akkor is normális fotó készül róla. Az új zászlóshajó termékeknél a nagy mélységélességű képek (Bokeh-hatás) készítését szintén mesterséges intelligencia támogatja. Az úgynevezett „MI Mester" funkciónak köszönhetően a Mate 20 Pro minden eddiginél több, 1500 helyzetet és több mint 5000 tárgyat képes felismerni, 25 különböző kategóriában és ezeknek megfelelően választja ki a legoptimálisabb kamera beállításokat. Felismeri az előttünk lévő ételeket, és kijelzi, hogy mennyi kalóriát fogunk elfogyasztani, de akár egy múzeumban sétálva is súghat a kamera az előttünk lévő festményről.

Fejlődik a videó funkció is, a felhasználók igény szerint szerkeszthetik a mozgóképek fényerejét, telítettségét és színárnyalatait, és módosítható és átszínezhető a videók háttere, emellett a londoni bemutatón azt is prezentálták egy plüsspandával, hogy a kiterjesztett valóság is a mindennapjaink része lehet: a játékot a kamerával körbeszkennelték gyakorlatilag, a figura pedig ezután a kijelzőn életre kelt, integetett a színpadon a cég vezére, Richard Yu mellett. Lehet művészkedni, ahogy csak bírjuk.

Művészet szinte a telefonok akksija is, a Mate 20 4000mAh-s, a Pro 4200mAh-s teleppel érkezik, emellett Mate 20 Pro akár a 40W-os extrém gyorstöltést is támogatja, amely 30 perc alatt 70 százalékos töltöttséget biztosít. A készülék továbbá lehetővé teszi a vezeték nélküli töltést is, amely 30 perc alatt akár 30 százalékkal növeli az akkumulátor energiáját a hivatalos közlemény szerint. Nagy újítás még, hogy a Pro maga is töltőként funkcionálhat, vezeték nélküli töltést támogató eszközt tudunk vele tölteni. Vagyis, ha egy barátunk éppen bajban van, ami a töltöttséget illeti, kisegíthetjük, amíg nem jut töltőhöz.

A Mate 20 és a Mate 20 Pro között a különbségek utóbbi javára tulajdonképpen a 3D arcfelismerés, a vezeték nélküli töltés (és visszatöltés) az IP68-as víz- és porállóság és az OLED kijelző. A Mate 20-on viszont egészen picit a kijelző tetején lévő betüremkedés. Úgy tudjuk, hogy nagyjából 230 és 330 ezer forintos áron jelennek meg a készülékek Magyarországon hamarosan, az abszolút csúcsnak számító Mate 20 Prót pedig további anyagainkban vesézzük majd ki alaposabban.