A Samsung okosórái mindig is a piac élvonalába tartoztak. A tavalyi Gear S3 pedig már egyenesen a kedvencünk volt, és úgy tűnik, az idei modell - amit a Samsung már nemes egyszerűséggel csak Watchnak nevez – még jobban sikerült.

Ne menjünk most bele abba, hogy honnan szedhette vajon a koreai gyártó az ötletet, hogy Watchnak nevezze a készüléket, hiszen ez mégiscsak egy óra, szóval legyen az, hogy nevén nevezték és kész. Lássuk inkább, hogy miért is szerettük annyira a Samsung Galaxy Watchot.

Külső

Külső tekintetében már az előd is az egyik legmenőbb darab volt a piacon. A Galaxy Gear S3 Frontier vonalai úgy emelkedtek ki a konkurensei közül, mint egy Rolex a hagyományos órák közül. A legfrissebb modell pedig egy picit talán még szebb lett. A recézett, forgatható gyűrűt (lünettát) egy egyszerűbbre cserélték a Samsung dizájnerei, így a robusztus méret dacára is letisztult darabot alkottak. Az egyetlen apró hiba talán a lünetta vastagsága, ami egy kicsit sok lett, de ez igazából egy szubjektív vélemény.

Az óra kétféle mértben létezik, 42mm-es és 46mm-es ármérővel. Nálunk a nagyobb modell járt, amihez egy emberesebb csuklóvastagság kell, ha azonban ez megvan, nagyon szépen mutat rajta a 46mm.

Érdekes módon a színválaszték méretfüggő. Ezüst színben csak a 46mm-es darab elérhető, a kisebb, 42-es pedig fekete, vagy rózsaarany változatban kapható.

Kezelhetőség

A Galaxy Watch a már említett forgatható lünettának köszönhetően rendkívül könnyedén kezelhető.

Emellett két nyomógomb és természetesen egy érintésérzékeny kijelző is segíti a felhasználót.

A két gomb közül az egyik "vissza a kezdőképernyőre" gombként működik, a másik nagyjából a lünetta forgatását szimulálja, aminek sok értelme nincs, mert a forgatás annyira tökéletessé teszi a vezérlést, hogy a két gombot alig használja az ember.

Emellett még a kijelző nyomkodása a másik fő kezelési mód, a két módszerrel szinte teljesen lefedhető az összes szolgáltatás. Lehet persze gyors funkciókat is programozni a gombokra - alapértelmezetten mondjuk a hazánkban nem létező Samsung Pay található itt, úgyhogy nemcsak lehet, hanem érdemes is átprogramozni ezeket.

Használat

A Samsung okosórái tavaly óta szerencsére nemcsak az Android, hanem az iOS rendszerű telefonokkal is együttműködik, így iPhone-ra is letölthető a Gear S app. Az óra párosítása pedig nagyon egyszerű, a telefon lépésről lépésre mutatja, mit kell tennünk, tényleg egy perc az egész.

Ezután pedig az óra testreszabása következik.

Hihetetlen mennyiségű óralap található például a rendszerben. Vannak analóg és digitális kijelzők, nagy gyártókra hajazó óralapok, de különleges darabok is, mint például a bináris lapok is.

Ezután pedig érdemes egy kis időt szánni az app beállítására, illetve letölteni a Samsung Health appot. Ez utóbbi ugyanis az óra szenzorait használva napi aktivitásainkat, pulzusunkat, alvási időnket és alvásminőségünket segít figyelemmel kísérni. Az óra a legtöbb funkciót maga is megjeleníti egy jól szabott felületen, de a telefon kijelzőjén sokkal összeszedettebb formában, könnyebben tudjuk ezeket kezelni.

Egyébként az óra maga is annyira könnyedén kezelhető, hogy a második edzésre már ki sem vittük magunkkal a telefont. Egy Bluetooth-headset és a Galaxy Watch felelt az edzés ideje alatt a zenei aláfestésről és a gyakorlatok monitorozásáról, valamint az esetlegesen beeső hívások kezeléséről. Szerencsére az értékmegőrző szekrény nem volt páncélozott, és a terem közepén helyezkedett el, így nem volt ezzel gond, mert sajnos nem eSim-es készülék volt nálunk.

Készenléti idő

A készenléti idő változó, és érdekes módon attól függően növekszik, hogy mennyi ideje használjuk az órát.

Az első időkben ugyanis garantáltan egész nap matatni fogunk rajta. Váltogatjuk a számlapokat, méregetjük a pulzusunkat, lapozgatunk az értesítéseink közt, és így le is merítjük az órát legfeljebb két nap alatt. A nagyobbik modell ugyanis, ha már belaktuk és indokolatlanul nem abajgatjuk, 4-5 napot is kibír egy töltéssel.

Összegzés

Ez az óra kiváló. A Samsung Galaxy Watch kialakításában és igényességében felveszi a versenyt a legkomolyabb óragyártók darabjaival is, árában pedig jóval alattuk marad. Gondoljunk csak bele, hogy 110 000 forint körüli (a nagyobbik, de különböző trükkökkel bőven 100 alatt is találunk a neten) árával például a Tag Heuer Connected árának nem egész harmadába kerül. Sőt a nagy konkurens, az Apple Watch is másfélszeres áron indul. A két órát egyébként még összehasonlítani is felesleges, mert mindkettőnek megvan a maga célcsoportja, de az egy érdekes gondolat, hogy

biztosan több olyan iPhone-felhasználó van a világon, aki Samsung okosórát vesz magának, mint olyan androidos, aki Apple Watchot használ.

Persze ez az Apple zárt rendszerének köszönhető, ahonnan az almás órát nem engedik ki, de a Samsung appja már bejutott, de ettől függetlenül a tény, tény marad.

