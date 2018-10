10 GB RAM-mal érkezhet a Xiaomi Mi Mix 3

A Xiaomi új okostelefonja nem csak 10 GB RAM-ot rejthet, de 5G-s is lehet.

A szivárgások szerint október 25-én hivatalosan is bemutatkozik a Xiaomi Mi Mix 3, a gyártó pedig újabb kedvcsinálókat tett közzé.

Az egyiken két piros jegyzetfüzet látható, az egyiknek 5G, a másiknak 10G van a borítójára írva. A tippek szerint arról van szó, hogy az új modellbe már 10 GB RAM kerül.

Amennyiben tényleg így lesz, akkor a világ első 10 GB RAM-mal rendelkező készüléke lesz a Mi Mix 3, az Oppo Find X különkiadását ugyanis időközben elkaszálták.

A jelek szerint a Mi Mix 3 már 5G-támogatással is rendelkezik majd, és könnyen lehet, hogy ebben is világelső lesz. Ezt egy másik kedvcsináló is alátámasztja egyébként.